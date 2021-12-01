《食尚玩家瘋狂總部》主持人梁赫群、林莎、李易日前拜訪一家每周只營業星期六一天的神秘咖啡店「Young咖啡坊」，打聽之下才知原來這家咖啡店的咖啡師、服務生，都是年輕失智者，他們藉由煮咖啡、做餐點以及接待客人的過程，找回自我價值。三位主持人喝到由年輕失智者泡的咖啡、自己製作的手工餅乾等，直說很感動！

粱赫群說：「他們的語速緩慢卻十分堅定，也許服務稍微慢了一點，但感受得到他們是盡力做到最好。」服務三位主持人的正邦，除了很會泡咖啡，平常還會教其他失智者烤餅乾，林莎聽到之後直呼真的太強了，「烤出好吃的餅乾真的不簡單，像是麵粉跟奶油的比例啦、烤箱的熱度等等，都要隨時留意，他真的很厲害！」

不同於平常歡樂喧鬧的節目氣氛，《食尚玩家瘋狂總部》支持《聖誕愛無限》公益活動，2位主持人來到由台灣失智症協會創辦的新型咖啡店「Young咖啡坊」， 這家咖啡店成立的初衷，是為了讓年輕型失智者在此找回工作的成就感，也讓家屬得以稍作歇息，同時讓大眾更加認識失智症。今年56歲的正邦，4年前因為中風導致失智，突如其來的打擊，正邦完全無法接受，直到接觸失智症協會，藉由學習煮咖啡、做蛋糕、餅乾的過程，漸漸找回自己。當天正邦堅持把煮好的第一杯咖啡端給梁赫群，還不忘貼心提醒他，「剛煮好的，很燙喔！」粱赫群本來想要搶先品嚐，啜了一口發現實在燙口，馬上搞笑說：「真的很燙！我想大家應該不會要我現在立刻喝吧！」

正邦還請三位主持人享用他自製的磅蛋糕，李易邊吃邊說：「不但感受到正邦是非常用心的煮咖啡，這個磅蛋糕還是他自己做的！我真的覺得太強了！」李易更感性分享：「阿嬤在過世前，也經歷帕金森氏的失智症，但我對於失智症的認識僅只於此，原本並不知道有年輕型失智症，現在知道了有這樣的人，也希望大家可以來咖啡店鼓勵這群年輕失智者，若身邊有人需要協助的時候，也知道可以尋求幫忙。」