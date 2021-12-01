民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞毆打並軟禁在飯店2天，引起全台注目，但有網友30日在PTT八卦版上爆料高嘉瑜前男友馬文鈺去大鬧林秉樞母親靈堂，更稱沒有軟禁這件事，引發討論，但有資深鄉民控訴，爆料者真實身分其實就是楊蕙如網軍集團，更讓人霧裡看花。

一名帳號「CrazyWinnie」在八卦版上PO文「高嘉瑜家暴事件沒說到的幕後花絮」，指控馬文鈺到林秉樞母親靈堂大鬧，還在場外發侮辱林秉樞的傳單，更稱高嘉瑜遭軟禁並非事實，放話自己有更多證據，真的丟出來有人會更難看。

文章PO出後引發討論，但有資深鄉民翻出「CrazyWinnie」過往發文，指控根本就是slow(楊蕙如PTT ID)集團的人：「這ID很有名耶，怎一堆鄉民不知道」、「這就slow啊」」、「這種爆料方式不就跟之前idcc一樣」、「琪姐安安哦」、「原來是聖母」、「這帳號在八卦玩好幾次了，每次都還是有人信」、「難怪內文通篇都是我知道但我不告訴你」、「黨內互打，刺激了」、「邊打官司邊上網帶風向？」。

而在今天(1日)凌晨，CrazyWinnie再度PO出一篇爆料文「馬文鈺喪禮鬧場 高嘉瑜本人報警抓人」，並貼出高嘉瑜的LINE對話，立刻引發八卦版暴動，超過400人留言，但也引起廣大質疑，不少人要求原PO提出具體證據，宣稱握有更多事證的CrazyWinnie則在半小時內突然刪文，但已被網友備份，同時也遭八卦版版主認為有違反版規疑慮，備份至檢舉版，更酸「不是前一刻還說有很多料沒爆，怎麼突然就自刪了呢？資料管道誰給的也不知道」。

不少人看到後也紛紛回到爆料文底下開嗆「原來是網軍」、「結果傳單都被林秉樞收走了，你是怎麼拿到的啊」、「這麼會帶風向，親自出來講啊」、「人家都報警驗傷了還在幫男的洗白」，而CrazyWinnie自刪文章後，目前則尚未回應。