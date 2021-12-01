加勒比海島國巴貝多11月30日正式建立共和國，取消了以英國女王為該國元首的地位，結束其大英國協王國的身份，僅以非王國成員繼續留在大英國協，其政治地位轉變類似於新加坡與英國關係。不過這項改變卻被英媒指為受到中國的影響所致，讓素有「小英格蘭」之稱的巴貝多將逐步轉變為「小中國」，然而事實卻與英媒的評論大相逕庭，充份顯示這些沒落帝國貴族自恃高貴卻脫離現實的酸腐之氣。

巴貝多新任總統宣誓就職後，降下了原英王國屬國旗幟，升旗手準備升起巴貝多共和國國旗。（圖／路透）

巴貝多是加勒比海的小型島國，面積僅421平方公里，大約是台北市加基隆市的小大，人口28萬，比嘉義市稍多點。位置在中美洲加勒比海上小安地列斯群島的邊緣，過去是海盜與人口販子聚集之地，電影《神鬼奇航》（英文片名：加勒比海盜）中對這些像珍珠串的小島風光有不少描述。早期被西班牙人與葡萄牙人佔領過，17世紀後成為英國殖民地，因氣候關係大量種植甘蔗，成為大英帝國非常重要的蔗糖產地，因蔗糖帶來大量財富，曾被稱為「英王冠上最亮眼的寶石」。

由於曾為英國殖民地，巴貝多的城市建設有濃厚的英倫風格，因此有「小英格蘭」之稱。（圖／網路）

20世紀殖民地獨立風潮興起，巴貝多在1966年獲得獨立，但仍尊英王為元首，以一個獨立邦國身份加入大英國協。獨立後受到英海軍庇護，原有的蔗糖產業得以持續發展，兩黨交替執政，政治紛爭較少，一些受過英國教育的政治人物以農業及 其加工業為本，發展多項基礎建設，近20多年來積極開發觀光旅遊業與金融服務業，2016年的人均GDP已達到1700美元，目前已近2萬美元，是加勒比海範圍內最富裕的國家。

非常現代化的巴貝多國際機場。（圖／網路）

巴貝多在20多年前就有取消英女王為元首並建立共和國的想法，經多年的談判，去年終於做出決定，並於今年9月在國會通過，由珊德拉．梅森於10月20日當選成為該國首任總統，並於11月30日正式生效。英國部份政界人士與美國中情局為此向媒體放話，指稱巴貝多的決定是中共用「一帶一路」製造債務陷阱後向巴貝多政府施壓的結果，此說遭到巴貝多總理米婭．莫特利否認。雖然如此，英國媒體仍以「中國正買下巴貝多」為題，指其拋棄英女王，從「小英格蘭」變成「小中國」，是受到中國脅迫下的決定。

出身於巴貝多的美國知名歌星蕾哈娜受邀參加巴貝多共和國成立典禮，她在巴貝多有極高人氣，也是該國旅遊親善大使。（圖／路透）

英媒昧於事實的指控顯然是受到美國CIA與英國右派政客的影響，巴貝多做為一個戰後才獨立的小島國，其民主體制的效率算是全球新興民族國家中極佳的典範。該國政局穩定之外，政府效能亦強，雖然有8成以上的是黑人，但執政者重視教育與經濟發展，近幾十年來積發展農業加工、蘭姆酒製造業之外，旅遊業也非常有名，曾被EZTravel旅遊網站選為「全球十大奢華島嶼之首」。而其旅遊業發展與金融服務業密不可分，該國嚴格遵循國際約定稅收標準、透明度與信息公開，被聯合國經合會（OECD）選為符合要求的國家之一，而且是加勒比海地區唯一入選的國家。它用極低的金融服務稅率來吸引大量富豪與企業設立資本操作基地，成為全球富豪的避稅天堂，並用絕佳的氣候地理環境與旅遊服務來伺候這些前來避稅的富豪，形成穩定而相輔相成的產業共生機制。

巴貝多氣候溫暖宜人，美麗的加勒比海風光是其發展旅遊最雄厚的資產。（圖／網路）

有如外媒形容，巴貝多現在有多處基礎建設正在施工，豪華酒店與水療設備也在大興土木，施工的是身穿藍色工作服、頭戴黃色安全帽的中國工人。對英媒來說，這個快速成長的新興國家已不是當年大英帝國手下唯唯諾諾的僕人，中國提供的低息貸款讓他們獲得擴建各種基礎設施的資金，對於財政拮据的英國政府來說，也只能說幾句酸言酸語來掩飾自己的窘境了。

巴貝多政局穩定，經濟上相對較富裕，觀光旅遊相關建設很有特色。（圖／網路）

誠如巴貝多總理莫特利所說，不再奉英王為國家元首之後，政府領導人與官員就職時也不再宣誓對英國王室效忠。她說，「我們將進入發展的另一個階段，巴貝多人民將告訴世界，我們自己將為『我們是誰』、『我們在幹什麼』負起完全的責任，我們對此充滿信心。」