加勒比海島國巴貝多11月30日正式建立共和國，取消了以英國女王為該國元首的地位，結束其大英國協王國的身份，僅以非王國成員繼續留在大英國協，其政治地位轉變類似於新加坡與英國關係。不過這項改變卻被英媒指為受到中國的影響所致，讓素有「小英格蘭」之稱的巴貝多將逐步轉變為「小中國」，然而事實卻與英媒的評論大相逕庭，充份顯示這些沒落帝國貴族自恃高貴卻脫離現實的酸腐之氣。
巴貝多是加勒比海的小型島國，面積僅421平方公里，大約是台北市加基隆市的小大，人口28萬，比嘉義市稍多點。位置在中美洲加勒比海上小安地列斯群島的邊緣，過去是海盜與人口販子聚集之地，電影《神鬼奇航》（英文片名：加勒比海盜）中對這些像珍珠串的小島風光有不少描述。早期被西班牙人與葡萄牙人佔領過，17世紀後成為英國殖民地，因氣候關係大量種植甘蔗，成為大英帝國非常重要的蔗糖產地，因蔗糖帶來大量財富，曾被稱為「英王冠上最亮眼的寶石」。
20世紀殖民地獨立風潮興起，巴貝多在1966年獲得獨立，但仍尊英王為元首，以一個獨立邦國身份加入大英國協。獨立後受到英海軍庇護，原有的蔗糖產業得以持續發展，兩黨交替執政，政治紛爭較少，一些受過英國教育的政治人物以農業及 其加工業為本，發展多項基礎建設，近20多年來積極開發觀光旅遊業與金融服務業，2016年的人均GDP已達到1700美元，目前已近2萬美元，是加勒比海範圍內最富裕的國家。
巴貝多在20多年前就有取消英女王為元首並建立共和國的想法，經多年的談判，去年終於做出決定，並於今年9月在國會通過，由珊德拉．梅森於10月20日當選成為該國首任總統，並於11月30日正式生效。英國部份政界人士與美國中情局為此向媒體放話，指稱巴貝多的決定是中共用「一帶一路」製造債務陷阱後向巴貝多政府施壓的結果，此說遭到巴貝多總理米婭．莫特利否認。雖然如此，英國媒體仍以「中國正買下巴貝多」為題，指其拋棄英女王，從「小英格蘭」變成「小中國」，是受到中國脅迫下的決定。
英媒昧於事實的指控顯然是受到美國CIA與英國右派政客的影響，巴貝多做為一個戰後才獨立的小島國，其民主體制的效率算是全球新興民族國家中極佳的典範。該國政局穩定之外，政府效能亦強，雖然有8成以上的是黑人，但執政者重視教育與經濟發展，近幾十年來積發展農業加工、蘭姆酒製造業之外，旅遊業也非常有名，曾被EZTravel旅遊網站選為「全球十大奢華島嶼之首」。而其旅遊業發展與金融服務業密不可分，該國嚴格遵循國際約定稅收標準、透明度與信息公開，被聯合國經合會（OECD）選為符合要求的國家之一，而且是加勒比海地區唯一入選的國家。它用極低的金融服務稅率來吸引大量富豪與企業設立資本操作基地，成為全球富豪的避稅天堂，並用絕佳的氣候地理環境與旅遊服務來伺候這些前來避稅的富豪，形成穩定而相輔相成的產業共生機制。
有如外媒形容，巴貝多現在有多處基礎建設正在施工，豪華酒店與水療設備也在大興土木，施工的是身穿藍色工作服、頭戴黃色安全帽的中國工人。對英媒來說，這個快速成長的新興國家已不是當年大英帝國手下唯唯諾諾的僕人，中國提供的低息貸款讓他們獲得擴建各種基礎設施的資金，對於財政拮据的英國政府來說，也只能說幾句酸言酸語來掩飾自己的窘境了。
誠如巴貝多總理莫特利所說，不再奉英王為國家元首之後，政府領導人與官員就職時也不再宣誓對英國王室效忠。她說，「我們將進入發展的另一個階段，巴貝多人民將告訴世界，我們自己將為『我們是誰』、『我們在幹什麼』負起完全的責任，我們對此充滿信心。」
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