美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）今天在聯邦參議院銀行委員會作證時表示，「持續高通貨膨脹」的風險升高，聯準會將考慮更快速的撤銷刺激經濟措施。
鮑爾連月來一直堅稱，由供應鏈緊繃以及貨物和勞工短缺造成的高通膨是「短暫」現象，但是他今天表示，是「撤回」這個字眼的時候了。
聯準會偏愛的物價指數，截至10月為止的12個月平均上漲5%，遠遠超過其設定的2%目標。
鮑爾告訴國會議員：「顯而易見的，持續高通貨膨脹的風險已升高。」
不過他說，聯準會「將使用其工具，以確保高通貨膨脹不致根深蒂固」。
聯準會已開始縮減刺激經濟措施，但是鮑爾之前表示，決策官員在升息前會保持耐心，並認為供應問題未來幾個月就能化解。
然而，他今天作證時表示，加速縮減購債規模也許是適當的。
這意味聯準會將能夠更快調高基準利率。（譯者：陳政一）1101201
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