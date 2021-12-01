全台47所天主教學校透過「2021天主教學校週」系列活動，為柬埔寨馬德望和平之母小學進行義賣及捐款活動，讓台灣的愛照亮世界各角落。（靜宜大學提供）

靜宜校方為創辦該校的「主顧修女會」於新北市泰山區所創立的綜合長照機構「奇蹟之家」募款，期望發揮拋磚引玉喚起更多人投入行善行列。（靜宜大學提供）

靜宜大學「聖誕點燈」，由學生社團表演揭開序幕。（靜宜大學提供）

靜宜大學聖誕點燈，傳遞耶穌的光與愛，讓生活具意義、社會更溫暖。（靜宜大學提供）

靜宜大學透過聖誕點燈，傳遞愛與溫暖。（靜宜大學提供）

溫馨聖誕佳節即將來臨，全台47所天主教學校透過「2021天主教學校週」系列活動，為柬埔寨馬德望和平之母小學進行義賣及捐款活動，讓台灣的愛照亮世界各角落！靜宜校方同時為創辦該校的「主顧修女會」於新北市泰山區所創立的「奇蹟之家」綜合長照機構募款；也為校內「瑪爾定補給站」募集基金及乾糧，補充校內弱勢或類弱勢學生基本生活需求之不足，協助他們安心求學。

靜宜大學董事長暨台中教區主教蘇耀文指出，靜宜是天主教學校，天主教的精神就是耶穌的精神，耶穌為愛降生成人，犧牲生命，引我們回歸天鄉─天主愛我們的根源！藉由全台天主教小學、中學、高中到大學等47所學校的「聖誕點燈」活動，傳遞耶穌的光與愛，讓生活具意義、社會更溫暖。

校長唐傳義說，今年是靜宜創校65週年，在聖誕點燈充滿感恩祝福的日子，特別感謝創辦靜宜的主顧修女會讓學校成長茁壯！提醒師生感謝生命中的貴人，透過彼此互助與關懷，將愛帶給周遭弱小弟兄姊妹；跟隨耶穌基督愛的腳步，在光中行走，這是準備聖誕佳節最好的方式。

靜宜大學聖誕系列活動，由學生社團管樂社、Alpha聖歌演唱等表演揭開序幕！校方配合天主教學校週系列活動，共同為柬埔寨馬德望和平之母小學進行聖誕節卡片愛心義賣及捐款等活動，以協助校舍興建、修繕及設備添購等；在傳愛同時也能拓展學生國際關懷視野。

創辦靜宜大學的主顧修女會，89年在新北市泰山區創立「奇蹟之家」，為社區長者進行社區關懷、送餐服務、居家服務、日間照顧服務等，每月平均服務400多個家庭，20多年已協助數千個家庭。面對台灣人口老化長照服務需求增加，需增建關懷據點、廚房、照顧咖啡館及日照綜合活動等空間。靜宜校方在聖誕系列活動，特別響應奇蹟之家「尋找萬人愛心天使，興建奇蹟新家園」募款活動，期望發揮拋磚引玉喚起更多人投入行善行列。