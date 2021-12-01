高嘉瑜遭男友林秉樞毆打，本人已報警驗傷。(圖／資料照)

民進黨立委高嘉瑜驚傳上月遭現任男友林秉樞拘禁、痛毆，事後因對方握有私密影片，一度隱忍，直至昨（11月30日）才在律師陪同下報案，高嘉瑜在事後進行驗傷，對林秉樞提出傷害、妨害秘密等告訴，經檢察官受理訊問後，認定林涉嫌重大，向新北地院聲請搜索，警方於1日凌晨1時許，在板橋一間飯店將林拘提到案。林在凌晨4時許被帶回板橋分局，面對媒體詢問是否施暴，林均予以否認。

週刊報導指出，高嘉瑜在11月中旬與林秉樞入住新北市板橋馥都飯店，男友發現她與前男友「小馬」馬文鈺密集傳訊，對方也分享剛出生兒子的照片，導致林秉樞醋勁大發，對她呼巴掌、鎖喉痛毆，高嘉瑜右臉、頭部、四肢多處挫傷，甚至疑似被林控制行動，關在飯店2天後才到台大醫院驗傷。

高嘉瑜昨日中午時發出聲明，首先感謝各位好友及媒體朋友的關心，「對不起，讓大家擔心了。」相關資料她仍在彙整中，會再統一對外公開說明，也會勇敢面對，希望不要再有下一個受害者，並再次感謝大家關心。消息曝光，蔡英文總統、立法院長游錫堃、朝野各政黨立委紛紛出手聲援並譴責暴力。

昨日中午，高嘉瑜也在律師陪同下，帶著驗傷單前往中正一分局提告傷害，案件轉轄區新北板橋警分局偵辦，警方今天凌晨將林秉書拘提到案，進行筆錄製作。林嫌在凌晨4時許被帶回板橋分局，面對媒體詢問是否施暴均予以否認。

新北地檢表示，經聯繫高嘉瑜後，她於30日晚間20點30分許到地檢署製作筆錄後，檢察官認定林秉樞涉嫌傷害、妨害秘密、私行拘禁、強制等罪犯罪嫌疑重大，有搜索必要，因此在30日22點20分許向法院聲請搜索，法院也於23點25分許核准搜索票。

針對家爆事件，高嘉瑜辦公室表示，高嘉瑜將於今日上午10:30在立院開記者會說明。