新型變異株Omicron引憂再現，莫德納執行長Stephane Bancel受訪卻指出，現有疫苗很難對付Omicron需要數個月的時間才能大規模生產對抗Omicron的疫苗。另美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）表示，「持續高通貨膨脹」的風險升高，聯準會將考慮更快速的撤銷刺激經濟措施。美股30日下跌，道瓊指數暴跌652點。

道瓊指數29日收漲236.6點，然漲幅又吐回去了！華爾街股市30日開盤下挫，主因美國莫德納藥廠執行長警告，現有COVID-19疫苗對新出現Omicron變異株的效力恐下降，這番話引發旅遊、能源與金融股走低。此外，聯準會將考慮加速縮減購債規模。通膨、升息與Omicron引憂縮減投資人信心，誘發美股30日下跌。

道瓊工業指數大跌652.22點或1.86%，以34483.72點作收。

標準普爾指數重挫88.27點或1.90%，收在4567.00點。

科技股那斯達克指數下挫245.14點或1.55%，收在15537.69點。

費城半導體指數下跌77.320點或1.98%，收3833.218點。