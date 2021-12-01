由於美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）在參議院銀行委員會作證時表示，「持續高通貨膨脹」的風險升高，聯準會將考慮加速縮減購債規模，美股今天收低，道瓊工業指數大跌652.22點。

美國莫德納藥廠執行長班塞爾（Stephane Bancel）稍早警告，現有COVID-19疫苗對新出現Omicron變異株的效力恐下降，也對股市造成壓力。

道瓊工業指數大跌652.22點或1.86%，以34483.72點作收。

標準普爾指數重挫88.27點或1.90%，收在4567.00點。

科技股那斯達克指數下挫245.14點或1.55%，收在15537.69點。

費城半導體指數下跌77.320點或1.98%，收3833.218點。

聯準會已開始縮減刺激經濟措施，但是鮑爾之前表示，決策官員在升息前會保持耐心，並認為供應問題未來幾個月就能化解。

然而，他今天作證時表示，加速縮減購債規模也許是適當的。這意味聯準會將能夠更快調高基準利率。