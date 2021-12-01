中央氣象局地震報告顯示，今天早上7點17分台灣東南部海域發生規模4.6地震，地震深度17.8公里，震央在台東縣政府東北方51.5公里，位於東南部海域，各地最大震度為台東4級、花蓮3級、南投、嘉義、台南、雲林、屏東1級。

花蓮近海今早規模4.5地震 最大震度花蓮3級
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