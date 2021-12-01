7：17東南部海域規模4.6地震 最大震度4級 07:282021/12/01 中時新聞網 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 7：17東南部海域4.6地震 最大震度台東4級 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局地震報告顯示，今天早上7點17分台灣東南部海域發生規模4.6地震，地震深度17.8公里，震央在台東縣政府東北方51.5公里，位於東南部海域，各地最大震度為台東4級、花蓮3級、南投、嘉義、台南、雲林、屏東1級。 花蓮近海今早規模4.5地震 最大震度花蓮3級 鋒面雨彈開炸 北北基等5縣市大雨 晚起2地迎14度低溫 高雄岡山87期重劃區開標 生活機能超優 全台急凍連冷6天 乾寒10度！又有颱風恐生成 #地震 #東南部海域 #規模4.6 #最大震度 #台東 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 首架量產型勇鷹高教機 今飛志航基地交付空軍 08:202021/11/29 政治 2021新北歡樂耶誕城本周點燈 最大耶誕市集下月4、5日登場 15:152021/11/30 生活 操盤心法－大盤季線有撐 就業、消費、投資三指標看好 04:102021/11/30 證券．權證 病毒來源是它！內蒙滿洲里疫情波及2省3市 3天逾70人確診 23:152021/11/30 兩岸 台韓租稅協定 完成洽簽 04:102021/12/01 財經要聞 高通助陣 PA三雄漲聲響起 04:102021/11/30 證券．權證 冷氣團到探10度以下 鄭明典貼1圖示警：今晚衝一波低溫 08:192021/11/30 生活 美股夏季慘案重演！鮑爾警告3大危機 市場最怕的都來了 16:342021/11/30 財經 大陸094核潛艦罕見浮航通過台海 專家大膽研判 13:022021/11/30 政治 生活熱門新聞 第3劑怎麼選 醫列5組合：Omicron兩點最可怕 - 生活 海上全是冷空氣輾壓痕跡 明起連3天急凍10度以下 - 生活 7：17東南部海域規模4.6地震 最大震度4級 - 生活 南投天空驚見外星人？在地人揭真相：從小看到大 - 生活 Omicron爆發 「神鬼先知」400年前預言皆成真 - 時事 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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