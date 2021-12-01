南投埔里夜空日前驚見12道光排列成圓形，然後逐漸向外擴張成大圓，一名網友發現「天空異象」拍攝了16秒的短片，詢問大家是否知道背後原因，引發網友熱烈討論，不少人看了驚呼以為是外星人來了，但埔里在地人看完卻笑了，直呼這12道光從小看到大，是中台禪寺的投射燈啦！

一名網友日前在臉書社團《埔里人》上PO影片詢問，埔里的天空為何會出現這樣的景象呢？有沒有人知道原因？從畫面中可見，黑黑的天空中，莫名出現12個微弱的光點排列成圓形，並逐漸擴張，從小圓變成大圓，最後消散在雲層中，乍看好像是一群外星人的幽浮集合後解散的樣子。

短短16秒的影片引起網友熱烈討論，「外星人來了」、「幽浮分裂的過程被看到了」、「我也在大坪頂看過一次」、「好奇這到底是什麼」、「快逃啊！外星人入侵了啊」、「剛出門看到，直覺想到外星人來了」、「好像飛碟啊」、「UFO嗎？」

不少在地人看完解答說，這個光他們從小看到大，是中台禪寺的投射燈啦！原PO一定是剛搬來的人才不知道，不過，這個燈已經很久沒有點了，最近才又開始。「是中台禪寺的燈」、「中台禪寺在放佛光」、「中台禪寺在為外星人指路啦」、「這是中台的投射燈，聽說點一晚電費就要20幾萬」、「中台禪寺在點燈啊！12道光」。