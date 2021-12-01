民進黨立委高嘉瑜昨傳出遭現任男友林秉樞痛毆、限制自由，事後因對方握有私密影片，一度隱忍，直至昨（11月30日）才在律師陪同下報案，高嘉瑜在事後進行驗傷，對林秉樞提出傷害、妨害秘密等告訴，經檢察官受理訊問後，認定林涉嫌重大，向新北地院聲請搜索，警方於1日凌晨1時許，在板橋一間飯店將林男上銬拘提到案。警方表示，林秉樞過去已有多次家暴紀錄宣告緩刑，但這次屬於累犯，且涉及強制等罪嫌，未來可說是關定了。

林在凌晨4時許被帶回板橋分局，面對媒體詢問是否施暴，林均予以否認，高嘉瑜今天上午10點30分在立法院召開記者會說明全案。

林男去年8月間因不滿前女友未辭職，雙方發生爭執，林男便多次恐嚇前女友稱「我會殺妳」，甚至還拿不雅照和影片威脅，遭新北地院判處拘役40日，得易科罰金4萬，緩刑2年。除了恐嚇前女友外，據了解，林男2015年7月間因跟父母要不到錢，還對兩老施暴，持刀恐嚇外，還拿剪刀戳他們身體，腳踹房門、摔毀物品洩憤，揚言要同歸於盡。

據查，林秉樞過去曾有對前女友及凌虐父母前科，已經有緩刑紀錄。警方表示，林秉樞屬於家暴累犯，未來在官司上恐對其不利，加上他還涉嫌拘禁高嘉瑜，也涉及強制罪，也涉及三年以下有期徒刑，要法官再予以宣告緩刑難度極高，他這次恐怕難逃牢獄之災。

警方強調，林秉樞對高嘉瑜施暴，又沒收高的手機擅自將資料備份，甚至限制其自由等，上述行為恐涉傷害、妨害電腦使用及妨害自由罪，如果還未經同意拍攝親密照，則另涉及妨害秘密罪，威脅散布更涉恐嚇罪。

警方分析，林秉樞的犯罪情節目前看來相當具體，且又有多次同樣前科，雖然目前他否認犯案，但根據高嘉瑜出示證據非常充足，未來恐無法說服法官。