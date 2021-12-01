民進黨立委高嘉瑜驚傳上月遭現任男友林秉樞拘禁、痛毆，事後因對方握有私密影片，一度隱忍，直至昨(11月30日)才報案，消息曝光，蔡英文總統、朝野各政黨立委皆紛紛聲援並譴責暴力。國民黨發言人李明璇昨也在臉書透露，這是第一次到高嘉瑜委員的臉書留言，「辛苦了，這次妳不孤單。支持嘉瑜委員勇敢提告施暴的渣男！」

李明璇表示，高嘉瑜委員這陣子身負傷痕、背負這麼多的心理重擔，仍然盡力維持公眾人物的堅強形象，都能想像在那樣的恐懼之中，所有的表現都顯得更不容易，還好最後她願意勇敢站出來求援；她說，這件事完全就不分黨派色彩，大家都要有同理心，同理被施暴者的難處，了解被施暴者要說出來自己被欺負，是一個非常痛苦又需要勇氣的選擇。

李明璇表示，希望所有人都能客觀看待高委員的家暴事件，嚴厲譴責暴力、錯的行為就該被制裁，不容許任何的訕笑，更不該說出落井下石的言語，對於某中央委員的失當言論，國民黨全黨上下對此言論都非常氣憤無法認同。

不過，李明璇進一步說，失言的當事人要自己承擔後果，但民進黨發言人現在卻把事件上升成藍綠戰場，這豈不是對高委員更是二度傷害？今天多少藍營人士都以個人身分為受害者聲援，什麼時候民進黨才能拿下有色濾鏡，好好地客觀判斷評論？請民進黨停止雙標，別把令人遺憾的社會事件衍生成政治口水。

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