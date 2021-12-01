國人對基金投資規模逐年擴增，金管會為強化對投信投顧業監理，宣布擬修正投信投顧法第111條，將行政罰鍰金額上限自300萬元一舉調升至1500萬元，為該法自2004年制定公布迄今近18年來首度調整。

證期局副局長蔡麗玲表示，投信投顧法自2004年6月30日制定公布迄今未曾修正，考量境內外基金資產規模占GDP比重逐年攀升，自2011年的27.76％升至去年的41.5％，為杜絕不法情事發生，有必要將第111條規定的罰鍰金額60～300萬元上限進一步調升。

據金管會統計，近5年依投信投顧法第111條開罰共有8件，其中有3件裁罰金額達上限300萬元，即4月涉入勞動基金炒股弊案的統一、群益及復華投信，因管理人員不當損及投資人權益而遭裁罰。

蔡麗玲表示，由於規畫開放設立不動產投資基金（REITs）投信，投信投顧法相關修正草案已送進行政院，因此此次修正將只對外預告14天，希望加快進度、趕在行政院審完修正草案前一併送入審議，盼藉此阻卻重大不法情事發生，強化民眾對投信投顧業信心。