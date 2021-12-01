金管會公布國銀最新獲利狀況，2021年前10月稅前淨利年增8.5％至2957.9億元，續創僅次於2019年的同期次高，逾放比亦維持0.19％新低。不過，由於台積電發債募集建廠資金匯入銀行存款，放款增幅追不上存款，造成國銀存放比跌破7成、再創69.93％新低。

金管會統計，國銀10月稅前獲利261.7億元，月增10.2億元或4.1％、年增22.2億元或9.2％。累計前10月稅前獲利2957.9億元、年增232.6億元或8.5％，續創僅次於2019年3149.8億元的同期次高。

國銀10月稅前獲利以中國大陸分行6.5億元，月增近1.33倍、年增達42.2％最強，海外分行31億元，月增11.5％、年增達39.7％居次，國內總分行159.2億元，月增3.3％、年增14.7％，僅國際金融業務分行（OBU）65億元，月減2.6％、年減12.2％偏弱。

而國銀前10月稅前獲利則以海外分行262.9億元、年增達48.3％最強，國內總分行1910.2億元、年增達17％居次。OBU為75.38億元、仍年減達13.3％，衰退幅度較前三季13.4％相當，中國大陸分行31億元、年減達33.2％，但衰退幅度較前三季41.5％明顯收斂。

銀行局副局長林志吉說明，海外分行去年受疫情衝擊，提列相當高的呆帳費用及備呆提存準備，今年單提存金額便年減101.7億元，對獲利貢獻大。中國大陸分行獲利衰退，主因呆帳費用及相關提存費用年增近5億元、投資及其他淨收益年減逾6億元所致。

國銀截至10月底逾放金額628億元、月減10億元，逾放比0.19％，與上月持平、年減0.06個百分點，維持歷史新低，使備抵呆帳覆蓋率718.45％，月增14.46個百分點、年增達164.95個百分點，續創歷史新高，整體備呆提列情況維持穩健。

不過，國銀截至10月底總放款餘額33.32兆元，雖月增達1796億元，但存款餘額達47.65兆元、月增近3547億元，使存放款落差續擴大創14.3兆元新高，存放比連4月下滑、自70.07％續降至69.93％，失守7成關卡再創新低。

林志吉表示，10月國銀放款月增1796億元，以對象觀察為個人月增1056億元最多，民營企業月增687億元，公營企業月增118億元。就放款用途而言，仍以購置不動產月增1028億元最多，周轉金則月增804億元。

至於10月國銀存款月增近3547億元，林志吉則表示，主因台積電為募集建廠資金需求而發債，匯入金額規模逾200億元，以及壽險公司及國營事業三角貿易匯入款項挹注，使合庫、台銀、北富銀10月存款增幅較大。