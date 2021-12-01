民進黨立委高嘉瑜驚傳遭男友林秉樞拘禁、痛毆，傳出因對方握有私密影片，讓她只能隱忍，直到昨（11月30日）才在律師陪同下報案，對林秉樞提出傷害、妨害秘密等告訴。經檢察官受理訊問後，認定林涉嫌重大，向新北地院聲請搜索，警方於今（1）日凌晨在板橋一間飯店將林拘提到案。台北市議員鍾小平表示看到新聞後相當震驚，並指林秉樞有「白狼眼」的特徵，很凶，也提醒女生一定要透過4點確認男生是否可以交往。

鍾小平昨日在《新聞面對面》節目中表示，看到高嘉瑜被家暴的新聞很震驚，「怎麼有人敢打女立委」。他說，因為高嘉瑜是很勇敢的人，被打人家就更詫異，且社經地位高、懂法律，也挺強悍，還會被打成那樣，他也支持行政院長蘇貞昌講的話，打女生就是豬狗不如。

民進黨立委高嘉瑜遭男友家暴，引起社會關注，高嘉瑜今（1）日上午10:30統一對外說明。(本報系資料照)

鍾小平也提到「面相」，首先指林男是「白狼眼」，「目露兇光，這是第一個，很兇」；第二個他說，「眼白很多，眼黑很少，這種就長得一個異相，你知道嗎？」現場來賓和主持人謝震武聽了大笑，直呼「我們來看面相是不是？」

此外，鍾小平也提醒女生要看清楚男人一定要記住4點，第一個是看他酒品，喝了酒會發瘋的就要遠離；第二是賭品，為了小錢跟人家起爭執翻桌的，這不能在一起；第三是交友情況，可以問看看他鐵哥兒們他是怎麼樣的人；第四個就是控制慾，鍾小平舉例，像這個林男控制慾超強，還把前女友的手機定位。

高嘉瑜昨晚則透過辦公室表示，今（1）日上午10:30將開記者會統一說明。

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