台灣的大學科系選擇多。一名網友表示，文組相關科系，很容易找到工作，但有些科系若是沒考上執照，就會很慘，像是法律系，沒考到律師執照，只能去拚公務員考試，好奇問網友是否還有其他系所也有相同狀況，多數鄉民則點名醫學系、醫藥系及法律系。

原PO日前於PTT八卦板指出，資訊系、財經系、管理系及語文類偏文組的科系，畢業後都很容易進到一般企業任職，反觀有一些很夯的科系若沒考上執照就會很慘，包括法律系，若沒有考律師，只能拚公務人員考試；醫藥系沒有考到執照，醫療院所也不敢聘用，「還有哪些很熱門的科系，看似出路很好，但沒有考到執照就很慘？」

疑問曝光後，不少鄉民紛紛回應，「嚴格來說到慘的，真的只有醫跟藥這兩科系」、「醫學吧！沒考上真的不知道能幹嘛」、「了不起就醫藥這兩類而已」、「醫師沒執照，就只能算實習醫師，薪水少一點繼續考」、「醫事類別沒執照就真的沒什麼用」。

另外也有人提出其他想法，「法律系吧！沒考上律師牌或公職，大概就在法院當法務」、「法律系，沒考到執照，真的慘」、「律師系，沒考上只能當辦公室庶務」、「絕對是法律系」、「沒考上法律執照，只能在事務所當法務助理領26K」。