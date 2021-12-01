已故億萬淫魔艾普斯坦的前專機駕駛維索斯基出庭作證

已故億萬淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的前專機駕駛維索斯基（Larry Visoski）周二在麥克絲威爾（Ghislaine Maxwell）的性販運審訊中說，包括美國前總統川普，還有柯林頓等大人物在內，都曾搭過這位富豪的私人專機。而麥克絲威爾是艾普斯坦的前女友，曾為他四處物色未成年少女，從事性交易。

據CNN新聞網11月30日報導，維索斯基說，當像柯林頓等大人物要搭機時，他都會接到通知。如小提琴家帕爾曼（Itzhak Perlman）就曾和艾普斯坦一起搭機，飛到密西根去，出席藝術夏令營活動。

此外，他還記得，英國安德魯王子（Prince Andrew）、美國緬因州參議員密契爾（George Mitchell）、俄亥俄州參議員葛倫（John Glenn），還有男星凱文史貝西（Kevin Spacey）都曾搭過專機。而柯林頓的發言人先前坦承，前總統曾搭過艾普斯坦的專機4次，但他對「恐怖的罪行」一無所知。

隨著維索斯基出庭作證，無論是艾普斯坦謎樣的生活，或是他和柯林頓，川普與比爾蓋茲等大人物間的關係，都將讓人一窺究竟。就在艾普斯坦2019年因涉嫌性販運被捕之後不久，就被發現死在獄中。而驗屍結果發現，他是因上吊自殺。

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