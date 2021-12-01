大聯盟自由市場簽約來到最刺激階段，這幾天有多位超大咖球星轉投陣營，如薛爾瑟(Max Scherzer)、席格(Corey Seager)、羅比雷(Robbie Ray)等人，而好戲還未結束，在今天稍早震撼簽約再續，老虎以6年1.4億美元(約台幣38.6億)簽下大都會「內野魔術師」拜耶茲(Javier Baez)。

另外據羅森索(Ken Rosenthal)透露，他合約中第二年後還附有逃脫條款。拜耶茲是自由市場中數一數二大咖游擊手，也在聯盟推出的25大自由球員中排第8，而本季投身自由市場的游擊不少，包含柯瑞亞(Carlos Correa)、席格、史多瑞(Trevor Story)和拜耶茲，如今僅剩柯瑞亞和史多瑞未有落腳處。

拜耶茲本季才剛從小熊轉到大都會，在小熊出戰91場比賽，335打數有83支安打、22支全壘打，貢獻65分打點，另外還有13次盜壘，打擊率.248，而在季中小熊開始清倉大拍賣，拜耶茲也因此轉到大都會，在紐約他出戰47場，167打數有50安、9轟和5次盜壘，打擊率.299，攻擊指數.886。

拜耶茲對老虎來說是相當重要補強，他將與卡布瑞拉(Miguel Cabrera)、史構普(Jonathan Schoop)組成全新打線，而投手部分老虎補進「E-Rod」羅瑞格茲(Eduardo Rodriguez)，對本季僅拿下77勝85敗的他們來說大有斬獲，有望在實力不強的美聯中區出線。

拜耶茲今年28歲，來自波多黎各，2014年開始就效力於小熊，聞名於精湛的跑壘和守備素有「內野魔術師」稱號，在精采好球中時常能看到他的身影，過去他曾在2016年拿下國聯MVP與世界大賽冠軍，2018年獲得國聯打點王、銀棒獎，並在2018與2019年闖進明星賽，2020年則拿下金手套獎。