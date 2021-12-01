小編今天（1日）精選5件不可不知的國內外財經大事。據設備業者消息，台積電近期已開始進行3奈米測試晶片在Fab 18B廠正式下線投片的初期先導生產，2022年下半年進入量產的時程目標將順利達成，包括蘋果、英特爾等6大客戶排隊搶產能。

【1】台積電3奈米 開始試產

晶圓代工龍頭台積電Fab 18B廠已完成4奈米及3奈米生產線建置，近期開始進行3奈米測試晶片的正式下線投片的初期先導生產（pilot run），預計2022年第四季進入量產及產能拉升（ramp up）階段。據設備業者消息，包括蘋果、英特爾、超微、高通、聯發科、博通等均是3奈米主要客戶，每家業者的首款3奈米晶片會在2022～2023年陸續完成設計定案（tape-out）並交付生產。

【2】MSCI生效 台股尾盤爆量千億

MSCI（明晟）半年度權重調整盤後生效，台股尾盤爆出逾千億元巨量甩尾，終場加權指數上漲99.67點，收在17,427.76點，月線連二紅；但台股收盤後，新疫情引發全球商品市場的寒蟬效應，美股期貨及油價一度大跌逾600點及3％，法人指出，12月台股行情需提防Omicron寒流，若疫情「HOLD」住，指數可再攻萬八關卡。

【3】12月勝率高 13檔常勝軍出列

台股順利告別動盪的11月後，12月起外資陸續放假，轉以內資與集團主導大盤行情。統計過去十年間，包含鈺創（5351）、超豐（2441）等五檔個股12月上漲機率百分之百，鈺創的平均漲幅更高達11.9％；另有59檔個股上漲機率同樣高達九成。

【4】超狂！金控配息 明年可望突破2,500億

國內15家上市櫃金控公司已公告前三季財報，合計稅後獲利逾5,050億元，創史上同期及全年新高，比去年同期成長65％，且10月自結稅後獲利已突破5,200億元，若以近三年現金股利配發率在47.8～50.34％推估，加上開發金100％認列中壽獲利，2022年金控公司發放普通股現金股利有望突破2,500億元，創金控史上發放金額新高。

【5】鮑爾示警 新病毒衝擊經濟

美國聯準會（Fed）主席鮑爾30日出席國會聽證會作證，他在證詞中首次對新變種病毒Omicron發表看法，認為會加劇通膨的不確定性。他點出美國經濟恐因Omicron肆虐面臨三大下行風險，包括物價持續上漲、傷害就業成長及供應鏈危機愈演愈烈。