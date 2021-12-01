「港湖女神」高嘉瑜傳出被男友林秉樞施暴監禁，昨(11月30日)在律師陪同下報案，並透過聲明表示讓大家擔心了，希望不要再有下一個受害者，而林的身分也引起外界關注。國民黨台北市議員徐巧芯昨在政論節目中表示，「他(林秉樞)寫的文章很多都是政治性，很多都是批評國民黨，簡單來說他就是我們在講的那種塔綠班」。

徐巧芯在《新聞大白話》中談到，「林先生跟我是同一個學校、科系，他是博士班，今天校友會的群組裡面，很多人在罵他詆毀校譽」、「我也去查一下，他用筆名在很多地方有寫很多文章，像是在《關鍵評論網》寫的文章很多都是政治性，很多都是批評國民黨，簡單來說他就是我們在講的那種塔綠班」。

徐巧芯認為林秉樞本身就是對政治非常有企圖的一個人，還找到他在《思想坦克》上登文章；她也說，如果真的動粗，當然是讓大家覺得非常的不齒。

另外，徐巧芯也說，要糾正行政院長蘇貞昌說「打女人的男人豬狗不如」這句話，「不是男人不能打女人而已，女人也不能打男人，你講這句話本身就有很重的父權思維，打人就是不對，就是豬狗不如，沒有分你講得好像說女人打男人就可以，沒有這種事情，都不行」。

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