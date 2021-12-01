立委高嘉瑜遭到男友林秉樞拘禁在飯店2天遭到家暴，檢警凌晨持搜索票前往板橋馥都飯店進行搜索，到場後才發現，林秉樞雖然家住板橋，但平時並沒住在家中，目前已月租方式，每月花5萬元暫時住在飯店內，檢警認為他居無定所，且犯罪事證明確，因此緊急前往進行拘提。

但林秉樞似乎對檢警行動相當相當老練，警方敲門時，他似乎好整以暇等待，還穿著西裝在房內，一見警察上門，還口氣極差的大喊「你們憑什麼?」不願配合，直到警方出示拘票及搜索票後，才改口「我都配合，可不可以不要上銬」。

檢警今凌晨持搜索票及拘票前往板橋馥都飯店拘提涉及對立委高嘉瑜家暴的林秉樞。(民眾提供)

但林秉樞似乎都不改「膨風」性格，還嗆說和律師呂秋遠很熟，並當場打電話給他，但是並未有人接聽。

新北地檢表示，經聯繫高嘉瑜後，她於30日晚間20點30分許到地檢署製作筆錄後，檢察官認定林秉樞涉嫌傷害、妨害秘密、私行拘禁、強制等罪犯罪嫌疑重大，有搜索必要，因此在30日22點20分許向法院聲請搜索，法院也於23點25分許核准搜索票。

警方於1日凌晨1時左右，在板橋板橋馥都飯店將林拘提到案，並於飯店及林位於板橋民族路的住所執行搜索，扣得手機、iPad平板電腦、備份用豆腐隨身碟（Qubii）及錄音筆等物品。林秉樞在凌晨4時左右，雙手被上手銬帶回板橋分局偵查隊，面對媒體詢問是否對高嘉瑜、自己母親施暴時，頻頻回答「沒有！」

林秉樞要求夜間停止訊問，警方今天上午將會製作筆錄，再移送地檢署進行後續偵辦。

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