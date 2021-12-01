31歲「麻吉弟弟」（本名：周立銘）先前是黃立成旗下團體Machi中最年輕的成員，他12歲時就出道，今年認了早在5年前就和經紀人女友Nicky在美國秘密登記結婚，未料昨(11/30)他突然在官方臉書貼出黑白墓碑照，上頭寫著「R.I.P.麻吉弟弟1990-2021」，嚇傻許多網友，但眼尖粉絲挖出，麻吉弟弟將拋開舊藝名，用本名周立銘推出新EP，應該是他貼出此照主因。

2007年Machi各奔東西後，麻吉弟弟便轉居音樂圈幕後工作，曾協助製作丁噹〈突然想愛你〉、田馥甄〈念念有詞〉等，也曾替曾替吳建豪、李玖哲等人製作歌曲。今年7月媒體報導，麻吉弟弟其實早就變成「麻吉人夫」，與經紀人女友Nicky五年前在美國密婚，且周遭人都知情，求證他經紀人，對方也證實已經登記結婚。

麻吉弟弟日前才認了跟經紀人女友結婚5年。（圖／資料照片）

經紀人Nicky透露，先前未公開婚訊是因為家裡保守，希望辦婚禮後再公開喜訊，而他倆近年因疫情只好暫緩舉行婚禮的計畫，最快希望明年就能補辦婚禮。但昨麻吉弟弟的臉書卻無預警拋出一張墓碑照片，上頭寫著「R.I.P.」，第一眼看到還以為是否在宣告噩耗，也讓許多網友傻眼，紛紛留言：「別啊，您是我國中的偶像」、「我真的不是很懂外國人的幽默」、「麥啊捏（別這樣）啦，嚇到叔叔了」。

網友猜出麻吉弟弟此舉主因。（圖／翻攝自MDD 麻吉弟弟臉書）

另有網友指出，麻吉弟弟此舉應該是宣告舊藝名「麻吉弟弟」從1990年開始稱呼，今年2021年將終止使用，本月初他加入新唱片公司有發片計畫，將以本名「周立銘」製作全新單曲〈HOT SAUSE〉，希望能讓大家耳目一新、一聽上癮，粉絲代為解釋說：「他又不是在開玩笑。他是想告訴大家他已經長大了不再是個弟弟了」。