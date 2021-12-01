走路滑手機意外頻傳，近期一段YouTube影片在大陸網站瘋傳，影片中一名女子因專注滑手機，下樓梯時不慎踩空，導致整個人癱在樓梯平台上無法動彈，內褲走光也渾然不知，可怕的是，女子昏迷後全身開始不自主地抽搐，看起來傷勢非常嚴重。

從YouTube影片內容可見，一名穿著白色洋裝的女子正準備下樓梯，但她的雙眼一直緊盯手機螢幕，完全沒注意到前方狀況，下一秒突然右腳踩空，還來不及抓住旁邊的扶手，整個人就直接往下摔了18階，最後倒臥在樓梯中段的平台上，全身開始不自主地抽搐。

一名女子專注滑手機，下樓梯時不慎踩空，導致整個人癱在平台上無法動彈，昏迷後全身不自主地抽蓄。（圖／翻攝自YouTube）

從畫面看，該女子應該是在摔倒過程中撞到後腦勺，所以一度失去意識，連內褲走光也渾然不知，幾秒後恢復意識的女子，正想用手撐地面爬起來，竟發現自己動彈不得，嘗試幾次都無法爬起，最後只能躺回去，看起來傷勢非常嚴重。

之後一名男子出現，看到女子摔倒後隨即轉身離開，推估是去尋求協助，但後續女子傷勢如何就不得而知。畫面曝光後，多數網友直呼太危險，認為走路應該要注意路況，而不是盯著手機螢幕看。