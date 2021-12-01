在Omicron新冠變種病毒引發市場的不安情緒之際，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）表示，因通膨風險升高，美國央行將考慮加快購債計畫的退場，此番發言給市場帶來更大的壓力，周二華爾街主要指數全面重挫。

周二收盤，道瓊工業平均指數下跌652.22點或1.86%，為34483.72點。標準普爾500指數跌88.27點或1.90%，為4567點。那斯達克綜合指數跌245.14點或1.55%，為15537.69點。

本月道瓊指數大跌3.7%，標普500指數收跌0.8%，那斯達克指數小漲0.25%。

在參議院銀行委員會發表證詞時，鮑爾表示他不再認為通膨高漲是「暫時的」（transitory），聯準會將在兩周後的下次會議上檢討縮減購債計畫的時間表。

Wedbush Securities股票交易部門常務董事Michael James表示，鮑爾的發言打亂了市場對於縮表進程的想法，因此你會看到大盤湧現避險情緒。你還必須考量到Omicron變種病毒，不管它是一個「頭條風險」，還是「現實風險」，無論如何它都將對油價與經濟造成重大的影響。現在市場顯然處於凶險的惡水之中，過去三個交易就大跌了兩天，這無疑撼動市場上一些自滿的多頭。

鮑爾的言論亦引發聯準會將加快升息進程的臆測。

Janney Montgomery Scott首席投資策略師Mark Luschini表示，今天股價下跌主要因為鮑爾的發言，而這顯然營造了明年將提前升息的前景，「這個有些鷹派的語氣轉變讓市場措手不及」。此外，市場也在等待更多有關Omicron變種病毒的資訊，例如其危險性、現有疫苗的保護力，以及政府可能得實施更多可能損害經濟發展的限制措施等。

周二標普500指數11大類股成分股全面收黑。必需消費品、能源、金融、工業、材料、地產、通訊服務和公用事業跌幅均超過2%。

通訊服務股重挫3%，跌幅最大，其次為公用事業股下跌2.9%。受油價重挫拖累，能源股收跌2.5%。

蘋果逆勢上漲3.2%並創下歷史收盤新高，受此提振，科技股指數僅下跌0.96%，表現相對強勁。

資金湧進避險債市，美國10年期公債殖利率下跌9個基點，跌破1.45%大關，報1.44%。

芝加哥選擇權交易所（CBOE）用來衡量市場恐慌情緒的波動率指數（VIX）反彈上揚18.42%，報27.19點。

疫苖公司對現有疫苗對付Omicron變種病毒的有效性看法分歧。

BioNTech執行長表示，與輝瑞合作開發的新冠疫苗在預防變種病毒引發的重症上仍可能提供強大的保護力。莫德納（Moderna）執行長Stephane Bancel在接受英國《金融時報》訪問時卻表示，現有的新冠疫苗預防感染Omicron變種病毒的效力可能減弱。他並表示開發和配送專門針對Omicron病毒的疫苗可能需要數個月的時間。

莫德納股價大跌4.4%。

雷傑納榮製藥（Regeneron Pharmaceuticals）下跌2.73%，該公司表示其新冠病毒抗體療法和其他類似的藥物對Omicron的有效性可能降低。

旅遊休閒類股表現疲弱，標普1500飯店、餐廳和休閒股指數跌逾2%，標普1500航空股指數下跌0.6%。

對經濟情勢敏感的公司受到重挫，小型股羅素2000指數下跌1.9%。

周二美國各交易所成交量達161.3億股，創下6月來新高。