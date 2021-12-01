稍早湖人傳出壞消息，巨星詹姆斯(LeBron James)因觸發聯盟健康與安全協議，確定缺席對陣國王的比賽，而《TMZ》驚傳他有確診狀況，接受三次檢測，兩次呈陽性反應，無任何症狀，球隊已安排私人飛機載他回洛杉磯，據沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)說明，若球員確診，至少要缺席10場比賽左右。

LeBron James took 3 COVID tests today. Test 1 (lateral flow) was positive. The 2nd (PCR) test was negative. James was then given a 3rd tiebreaker test which came back positive. I'm told he's asymptotic at this time. Team chartered a private jet to take Lebron back to L.A. — michael j. babcock (@mikejbabcock) December 1, 2021

加上今天這場比賽，本季已缺席多達12場，其中包括受傷，還有與活塞一戰遭到禁賽，缺席率相當高，而在他本季出戰的11場比賽中，場均上場達36.9分鐘，平均能砍下25.8分5.2籃板6.8助攻1.8抄截，投籃命中率48.4%、外線34.4%、罰球75.5%，對即將滿37歲的他來說很不容易。

而在詹姆斯出賽的11場裡面湖人拿下7勝4敗，這代表湖人還是相當需要攻守全面的詹姆斯，畢竟本季剛到來的明星控球韋斯布魯克(Russell Westbrook)狀況不太穩定，內線大將安東尼戴維斯(Anthony Davis)的統治力也不如以往，加上整體防守相當不佳，目前湖人平均失分排聯盟第27名。

LeBron James -- who the Lakers are listing in health and safety protocols -- is expected to miss several games, source tells ESPN. Players with positive Covid cases must be out a minimum of 10 days. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 1, 2021

湖人本季受傷兵困擾，此前多名球員無法上陣，包括亞瑞薩(Trevor Ariza)、荷頓塔克(Talen Horton-Tucker)、努恩(Kendrick Nunn)、瑞福斯(Austin Reeves)等人，好在目前迎回荷頓塔克和瑞福斯，但在陣容調度上朗度(Rajon Rondo)與霍華(Dwight Howard)最近很少上場，教練佛格(Frank Vogel)也遭到質疑。