知名男星Gino（蔡東威）自男子偶像團體「K ONE」身分出道後，憑著帥氣外表與179公分的高䠷身材獲得矚目。而近幾年都忙著拍戲及主持節目的他，隨著農曆新年將至也開始為除夕特別節目提早做準備，沒想到卻在過程中意外傷到左眼，他雖趕緊PO出照片報平安，依然讓粉絲們相當心疼。

每年農曆除夕夜，各家電視台都會準備過年特別節目，陪伴觀眾開心度過新年，而過去曾由偶像團體出身的Gino，精湛的舞技與幽默的主持風格，讓他總是能為節目帶來不錯的效果。而最近再度登上節目錄製新年特輯的他，卻突然在臉書上曬出傷照。

Gino昨晚（11/30）於臉書上發文表示：「每年除夕表演了那麼多次舞力全開的部份，今年第一次在除夕大開場做表演～完全不同的感覺！為了更好看，自己多加了一個道具表演！只是沒想到…….登登！中獎了」，但他在文末不忘加上註記透露自己已看過醫生，誤傷的血絲是微血管破裂，避免粉絲們擔心。

不過粉絲們看到後還是紛紛留言：「眼睛可是很重要的靈魂之窗吶～尤其你的眼睛那麼漂亮又會放電，可要好好保護呀!!!拜託拜託」、「哥你的眼睛最近先暫時停電，好好休養等好了再繼續放電」、「保重辛苦了，祝你早日康復，期待你除夕精彩的表演」；演藝圈好友葉家妤、劉方慈、米可白、張捷等人也跳出來要他保重身體，意外引發話題。