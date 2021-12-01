為防堵COVID-19 新變種病毒株Omicron，華郵今天報導，拜登政府預計加強入境篩檢規定，不論接種疫苗與否，所有旅客都須持搭機前1日內陰性報告。目前尚不確定新規何時上路，可能在一至兩週內。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新變種Omicron逐漸在他國現蹤，全球嚴陣以待。美國雖尚未傳出案例，但總統拜登（Joe Biden）政府準備加強邊境管制，以防範Omicron傳播，避免美國再邁入另一個黑暗的冬天。

華盛頓郵報（The Washington Post）今天引述3位不具名聯邦衛生官員指出，拜登12月2日將宣布冬季防疫策略，其中一環便是要求所有入境旅客須在搭機前1日內進行篩檢，不論是否已完整接種COVID-19疫苗或出發地為何，美國籍人士也在規範範圍內。

此外，華郵指出，拜登政府也在考慮要求所有旅客，入境後3至5天再次接受篩檢。

根據美國目前規定，凡是已完整接種COVID-19疫苗的外籍或美籍旅客，搭機前3天內檢驗即可；若未打完疫苗，外籍旅客不得入境，美籍旅客則須持搭機前1天內陰性報告。

自疫情爆發以來，美國從未硬性要求入境旅客隔離，但似乎可能因為Omicron發生改變。華郵表示，拜登政府內部正在辯論是否要求旅客入境後自我隔離7天，即便他們篩檢結果陰性，並討論是否對不守規定的民眾開罰。

華郵指出，上述2項篩檢新規都被列入美國疾病管制暨預防中心（CDC）起草的一份公衛命令草稿中，已送交美國衛生部與白宮檢閱。自我隔離規定目前雖未納入其中，但官員指出，之後可能被列入。

華郵表示，目前不確定新規何時會上路，但根據一名官員說法，有鑒於防堵Omicron的急迫性，有可能在一至兩週內生效。

世界衛生組織（WHO）26日將Omicron列為「高關注變異株」（variants of concern），拜登當天就下令29日起禁止來自南非等8國的非美籍旅客入境。（編輯：陳惠珍）1101201