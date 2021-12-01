【愛傳媒藺奕專欄】同事報好一月的金門馬，我說天天都有金門馬。

陪母親回金門的空檔，騎得一腿好馬的金大女孩，她選了正值青春的駿馬公主Amy讓我上鞍踩一踩，一昂首，一群北方苔原歸來的冬候鳥，知道一期一遇是貪心的東西，還是遠遠地看了又看。

金門有一種潛質，她曾經有過崢嶸的劇本，如今態度温和、從不脱軌，鳥鳴與水霧，白與灰，愛憎、徬徨；企盼、枉然，無一不像哭泣過陷入沉睡的幼童，一言不發，與世無争。

遠方日落如鲸，我坐在馬背上，享受捕夢者的誘惑。童謠裡的那隻蝸牛，爬上葡萄藤了？

隔岸的廈門入夜之後，整座城市就像一塊劇烈燃燒的鎂。晚間八點，獵戶座剛剛從台灣的方向升起，腰帶下未出鞘的匕首，正指向對岸。

兩岸與星空、對峙或交流，似日常的啞謎，讓我看待雙邊的關係，始終保持一種小心翼翼的友情。一生是由很多很小的心動和心碎構成，一點一滴直到萬家燈火。

Covid-19時代，你說要浪跡天涯，也已經没有天涯這回事了。疫情下的整個世界，就像一座防空洞，除了金門，慌什麼，都是避難的人。

這裡的老人告訴我，致命的時刻已經過去。你會上岸，回到生活裡，聞到牛群奔跑時的泥土和青草味，你會像大型食草動物一般安詳、和我一樣長壽。

都在問金馬獎何時到金門辦？希望有天能騎在馬上拿金馬獎，沒拿金馬只好來金門騎馬！

作者為文學奬得主

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