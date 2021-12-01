【愛傳媒簡秀枝專欄】喜歡畫畫的人，遇到欣賞她畫意、又愛入心坎，是件開心的事。台積電創始人張忠謀夫人——張淑芬女士（1944-），喜歡畫畫，經常把作品送拍賣。

萬海航運集團少東陳致遠，性情中人，多才多藝，又熱心公益，喜歡收藏藝術作品。

近日，陳致遠邀請文化界人士到他宅邸作客，大家猛然發現，偌大客廳懸掛的作品，是張淑芬120號的彩繪，而收藏主人，面對畫境，詩意泉湧，吟詩作對了起來，展現了彼此惺惺相惜的情誼。

該作品取名為《美人倚》，創作於2018年，90*250公分，而陳致遠的詩作這樣寫著：

黛綠粉紫斜陽晚

暮色掩映山外山

婀娜嬌態藏不住

恰似美人倚欄杆

陳致遠向賓客作介紹，喜樂心情，溢於言表，有如伯樂與千里馬的相知相惜，令賓客留下深刻印象！

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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