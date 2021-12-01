顏寬恒前往歡送沙鹿區役男入伍｜2021.12.01

台中第二選區立委補選選戰升溫，近日有網紅發現，國民黨候選人顏寬恒出席的地方說明會，都會有人幫忙張羅美食，且菜色相當豐盛，民進黨候選人林靜儀則希望檢調查清楚。對此，顏寬恒回擊，前台中市長林佳龍才是炒米粉始祖，甚至到梨山辦龍蝦大宴，呼籲不要模糊焦點，「把地方鄉親當做什麼？是一個炒米粉就可以作賤他門的自尊嗎？」

網紅「音地大帝 Indie DaaDee」近日在臉書PO出多場有顏寬恒出席的活動菜色，並稱「順便來視察一下什麼叫做在地的政治，什麼叫做照顧地方鄉親30年，視察結果：飽。」還預告說明會地點，邀請大家一起去吃，並戲稱「飽食密碼」。

網紅「音地大帝 Indie DaaDee」在臉書分享顏寬恒政見說明會菜色。（圖／摘自臉書）

顏寬恒今（1）日前往歡送沙鹿區役男入伍，他受訪時表示，很多地方社區鄉親、地方人士都會邀請他們去參加活動，他們到現場跟鄉親懇託、拜託跟說明，這都合情合理，活動中提供的茶水、小吃，團隊沒有經手也沒有過問或提供協助。

顏寬恒也反擊表示，前台中市長林佳龍應是炒米粉始祖，2018年林佳龍競選連任時要求台中市所有立委舉辦上百場鄰里炒米粉，內容更加豐盛，甚至到梨山辦龍蝦大宴，是否又雙標？更何況最高檢也都有提出，如果是一般飲食不構成賄選，所以請不要模糊焦點，「把地方鄉親當做什麼？是一個炒米粉就可以做賤他門的自尊嗎？」

至於林靜儀希望檢調查清楚，顏寬恒則說，只要不法都希望檢調進入調查，不要用抹黑、造謠、貼標影響台中第二選區。

圖為2018年國民黨台中市長參選人盧秀燕陣營「重現」台中市長林佳龍的梨山後援會海陸大餐，呼籲檢調查辦。（資料照／盧金足攝）

此外，媒體也問及是否感覺到被系統性的爆料、攻擊。顏寬恒表示，確實從選戰到現在，沒有進入一個主題，到底人民需要什麼？地方建設缺什麼？地方民眾需要政府幫助什麼？我們看到的都是打壓抹黑、貼標，對他鋪天蓋地、抄家滅族的攻擊，若有任何懷疑都歡迎提告，透過司法釐清，對於其他抹黑潑糞潑尿不以為然。

顏寬恒也提到，另一位候選人，沒對地方願景提出看法、沒對地方發展提出建議，也沒對地方鄉親的心聲提出任何關心，反倒是每天都在講英文辯論，現在講到台語辯論說要四大公投，到底台中第二選區民眾關心的是四大公投嗎？我們關心的是如何安居樂業、地方再造，在地需求還有困難，希望候選人能了解現在要選的是台中第二選區立委。

2018年7月20日，林佳龍在梨山後援會成立大會中的桌菜引發爭議，當時盧秀燕競選總部發言人蔣豐懋指出，菜色包括生魚片拼盤、全雞燉魚翅、清蒸龍膽大石斑、活燒小鮑魚、蒜蓉小龍蝦、陶盆大干貝、水果盤等，並強調內容都是出自市府幕僚臉書，絕非憑空虛構。