41歲台灣男星傅子純因主演《新兵日記》楊海生一角成名，入行20年合作無數漂亮女星，但幾乎是緋聞絕緣體，原來他已有穩定交往10年的圈外女友，傳小倆口早就結婚3年，連婚紗照都沒拍，對私事保密到家。

根據《鏡週刊》報導，傅子純和李姓女友3年前登記結婚，為保護另一半隱私，沒拍婚紗照也沒宴客，作風十分低調。不過，傅子純曾是不婚主義，因女方年紀稍長、個性獨立成熟，而有穩定下來的想法，3年前醉後求婚，意外促成良緣。

傅子純今年1月出席公益活動時，曾大方談及另一半，表示兩人享受同居生活，彼此都見過父母，對於婚姻、生小孩抱持隨緣態度。被問到如何維繫感情？傅子純回應：「有另一半天生註定要在一起，秘訣就是，不要這麼自我」，身為元旦寶寶的他，女友同樣為摩羯座，兩人個性務實也互補，若發生爭執時，傅子純會視情況退讓。他和女友私下都很低調，幾乎沒被拍過同框照，傅子純開玩笑說：「我們都鎖在家不敢出門」，都愛宅在家打電動。

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