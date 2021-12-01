民進黨立委高嘉瑜（見圖）驚傳本月11日遭男友林秉樞家暴，期間遭到痛毆、鎖喉、拖行導致右臉、頭部、四肢多處挫傷，還限制其行動。事發後高嘉瑜22日在立院舉行記者會，手腕可見紅腫瘀青。（趙雙傑攝）

將女友民進黨立委高嘉瑜施暴成全身是傷的林秉樞，今日凌晨一時許在板橋馥都飯店遭警方上銬拘提，據了解，林看到警方上門，一度怒嗆：「憑什麼？」，還說他跟知名律師呂秋遠很熟，但打電話給呂秋遠卻未接，只好乖乖配合上銬，被帶回警局製作筆錄。板橋分局表示，預計今天上午對林進行偵詢，後續再將他移送地檢署進行偵辦。

高嘉瑜家暴事件曝光後，昨持驗傷單到派出所報案，並對林秉樞提出傷害、妨害秘密等告訴，經檢察官受理訊問後，認定林涉嫌重大，向新北地院聲請搜索，警方於1日凌晨1時許，在板橋馥都飯店將林拘提到案。警方並於飯店及林在民族路的戶籍地執行搜索，扣得手機、iPad平板電腦、備份用豆腐隨身碟（Qubii）及錄音筆等物品。

林秉樞的戶籍地位於板橋民族路，可是6年因為凌虐父母，被法官裁定搬出父母住處，而且要遠離１００公尺以外，

才住進距離戶籍地1.6公里的馥都飯店，據悉，林月花5萬元住進馥都雙人房，警人上門逮人時，見房內擺放大量生活用品，看似已居住一段長時間。

警方今天凌晨到馥都飯店逮林，當時他身著西裝尚未就寢，警方立即上前要求出示證件被拒，還嗆警方：「憑什麼？」、「我跟呂秋遠很熟」，警方遂出示拘票及搜索票，林秉樞軟化說「我就是本人」，還當場打電話給呂秋遠，但對方卻沒有接電話，只好乖乖被上銙帶回製作筆錄。

林秉樞暴打高嘉瑜事件曝光後，黑歷史不斷被挖出，除了歷任女友遭施暴、恐嚇散佈性愛片，還遭爆出曾凌虐親生父母，2015年時只因向父母要錢要不到，乾脆關起家裡鐵門不讓兩老外出，還逼兩老跪地高舉椅子，拿掃打兩老腿部，嚇得年邁父母魂不附體，脫身後趕緊報案求助，新北地院2015年9月核准，裁定林男不得對父母實施身體或精神上不法侵害行為，也不得騷擾、接觸與跟蹤父母，更須遠離父母在板橋區的住家至少100公尺。