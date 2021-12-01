本土劇演員林秀芳出道35年，在多部戲劇皆有亮眼表現，不過近年由於工作量銳減，便轉換跑道在遊覽車上叫賣，藉此賺取收入維持生計，不料她卻爆料被客人在眾人面前掀裙子，還直接摸大腿，至今回想起來仍心有餘悸。

林秀芳近年工作量銳減，為了維持生計接下遊覽車的叫賣生意，最高曾經一天七台遊覽車，她透露某次叫賣時，一名阿婆突然掀起她的裙子，直接問她「有沒有穿內褲」，另外一位阿嬤更直接摸她大腿，接著大讚「腿怎麼這麼漂亮」，讓她當場嚇傻，但還好防護措施做得很好，才沒有就此走光。

林秀芳接下遊覽車叫賣生意，曾被客人當眾掀裙摸大腿。（圖／命運好好玩 Youtube）

林秀芳表示卸下明星光環上車叫賣，初期時常被遊覽車乘客嘲諷，是不是沒戲拍沒錢賺，才得上車叫賣維持生計，對這些冷言冷語她都樂觀看待，並表示一路走來除了當藝人之外，從事過許多不一樣的工作，各種不同領域都是要嘗試看看，畢竟對她而言就是做一份從事正當的職業。

林秀芳過去有過一段婚姻，嫁給富豪尪後，原以為到非洲將過著豪門生活，未料卻發現家中還有2個非法居留的大陸女子，後來才得知是丈夫的小三和小四，接著不僅被丈夫冷淡對待，甚至毫無性生活，還得忍受「3女共侍1夫」的生活，雖然前公公出面主持公道，但面對這段生不如死的日子長達4年之久的她，最後心死離婚返回台灣。