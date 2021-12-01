護佳生醫「穀雨初晴玻尿酸飲」是超亮眼的明星級金馬貴賓禮。（護佳生醫提供／馮惠宜台中傳真）

第58屆金馬獎閃耀落幕，除了「獎落誰家」備受熱議，本屆也比照往年推出一系列「金馬貴賓禮品」，今年分別有藝人曾國城的曾拌麵、有情門滑翔吧椅、珍煮丹即食珍珠組、乖乖奇米星等30多個品牌產品獲金馬專屬聯名，其中，護佳生醫的「穀雨初晴玻尿酸飲」聚焦女性對美的不懈追求，更成了全場明星貴賓們最珍愛的聯名禮品。

護佳生醫董事長蔡帛霖指出，玻尿酸飲擁有訶子鞣酸、小分子玻尿酸、膠原蛋白胜肽、維生素C、天然冷壓黑醋栗果汁等五大關鍵成份，原料取得為獲美國FDA、歐盟Novel Food與台灣TFDA三方安全認證的食用級口服玻尿酸，不含360項西藥成分、不含塑化劑、不含重金屬、無添加防腐劑，通過低鈉SGS檢驗，製造廠符合ISO22000與HACCP標準規範。

蔡帛霖說，其中一般民眾較不熟悉的訶子鞣酸，又稱訶黎勒，為使君子科植物訶子的乾燥成熟果實，富含各種微量元素、花青素、鐵質，而玻尿酸與蛋白胜肽更是調整了專屬女生的魅力來源。

「榖雨初晴」是一支時尚與保養結合的展新品牌，讓許多不敢嘗試中藥味道以及生活忙碌沒有時間熬煮的女性們，在特殊時期也可以更便利的好好寵愛自己，尤其輕盈包裝設計，方便隨身攜帶補充。

而歡慶「穀雨初晴玻尿酸飲」獲金馬聯名，護佳生醫也舉辦超好康「年終盛典金喜獎」活動，即日起至12月24日止，購買護佳生醫指定商品可參加刮刮卡集字趣，獎品包括iPhone13、米家掃拖機器人、BRUNO多功能電烤盤等。