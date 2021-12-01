台股加權指數1日開在17428.61點，權王台積電（2330）開在平盤596元，航空雙雄、貨櫃三船、面板雙虎、聯電（2303）獲買單拉抬，股價表現相對強勢，台股早盤指數在平盤附近小幅震盪。

美股11月30日再度下跌，因美國聯準會主席鮑爾稱可能加快縮減購債，且新冠疫苗大廠莫德納執行長班塞爾預期現有疫苗對抗新變異株奧密克戎（Omicron）的效果可能較差，開發新疫苗預期將費時數月的影響。

道瓊工業平均指數11月30日終場下跌1.86％（652.22點）、收34483.72點。

那斯達克指數下跌1.55％（245.14點）、收15537.69點。費城半導體指數下跌1.98％（77.32點）、收3833.22點。

國票投顧指出，觀察台股近期走勢，近兩個交易日都以紅K作收，代表市場對於疫情的恐慌逐漸緩解，然而指數並未迅速回到月線之上，反而連續兩日留下上影線，意味市場信心受到打擊，買盤追價意願降低，導致指數漲勢後繼無力。

所幸台股在回測半年線跟季線後迅速回穩，下檔相對有撐，不過，短均下彎以及頸線上方套牢賣壓，都將成為台股再度轉強、邁向萬八路上的關卡，故短線預期台股會在17000～17600點之間震盪，操作上建議投資人謹慎看待目前盤勢，以基本面好且股價明顯獲得買盤青睞、法人籌碼集中的個股，作為選股標的。