國內近來男女在交往分手後，被跟蹤騷擾甚至暴力相向的案件頻傳，為避免衍生更嚴重社會案件的《跟蹤騷擾防制法》上月19日三讀通過，蔡英文總統今天上午將在總統府公開簽署並發布生效，並召開記者會，突顯政府重視及執行該法決心。

為避免衍生更嚴重社會案件的《跟蹤騷擾防制法》上個月三讀通過，總統蔡英文在臉書表示，這項立法一直放在心中。不過國民黨立委江啟臣昨日前批評蔡英文，法案在立法院完成三讀後，更應立刻公布，讓法律盡快施行，「不是在臉書發文說要讓國人生活更安全、更安心，只有口惠而實不至。」

總統府今天早上發出採訪通知，蔡英文總統上午10點40分將在總統府大禮堂舉行「總統簽署《跟蹤騷擾防制法》記者會」。

蔡英文之前在臉書表示，現在大家在生活中，如果遇到有人在網路不斷騷擾你，或是有人跟蹤你，讓你感受到威脅和不安，有了這部專法，可以防制和制裁這些不當的行為。

她說，這項立法有幾項重點：明確定義跟蹤騷擾8種樣態，包括數位與實體；訂定跟騷相關罰則，包括判處刑期、拘役或併科罰金；具體保護被害人措施：針對跟騷行為犯罪嫌疑人，警方可發出書面告誡、被害人可向法院聲請保護令，法院可對行為人進行預防性羈押。

她說，跟騷法也是落實性別暴力防制的重要一步，「我們會持續努力，讓國人的生活更安全、更安心」。

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