Omicron疫情來勢洶洶，新北市衛生局表示，市府已訂定六大防疫措施，包括31處社區篩檢站與機動應變量能持續待命，並確保醫療收治量能，另還有針對65歲以上民眾加強催注疫苗，並規畫青少年接種第二劑BNT疫苗等，全力備戰。

新北市衛生局長陳潤秋表示，Omicron的棘蛋白至少有32個突變，較Delta來的多，依目前觀察與初步證據，感染者以輕症為多、更容易出現重複感染；目前於北美、非洲、歐洲、西亞、東南亞和澳洲等都出現確診病例。

陳潤秋指出，世界各國陸續採取鎖國如以色列、日本，或禁止非洲高風險國家旅客入境，目前台灣已將非洲 10 國列為「重點高風險國家」，入境後須入住集中檢疫所14天及期滿後7天自主健康管理。

陳潤秋說，目前市府訂定6大防疫應變措施，31處社篩站持續運作，另外確保醫療量能，需要時3天內完成第一階段徵用病房，並持續擴充收治量能。

另在疫苗部分持續催注，並規畫12到17歲青少年接種第2劑BNT，也配合中央規畫追加第3劑。

而各項大型活動，依中央指引嚴格執行，並持續監測國際疫情發展，滾動式調整防疫策略，也請民眾持續落實戴口罩、手部清潔、保持社交距離及環境消毒等防疫措施。

觀旅局長蔣志薇也說，新北市歡樂耶誕城將在3日開城，參加活動全程要配戴口罩，並採取實聯制，飲食必須要到市民廣場東、西迴廊專區。

新北市副市長陳純敬表示，Omicron讓大家都非常緊張，防疫基本功要做好，另外應變上更要快速，所有措施都要落實執行。