資深男星伊正在2015年雙喜臨門，與小16歲的補教辣妻鄒琳（Lisa）奉子成婚，小倆口婚後陸續生下一對女兒，幸福組成一家四口，伊正不只從情場浪子升格當暖爸，伊正近日還被直擊，他和妻小盛裝打扮現身街頭等公車，要去吃大餐慶祝結婚紀念日。

55歲伊正近年瘋狂接戲，在《天之驕女》、《炮仔聲》、《國際橋牌社2》等戲都可看到他的身影，伊正忙拍戲之餘，適逢重要節日仍不忘和家人一起慶祝，根據《鏡週刊》報導，伊正被直擊，在11月11日結婚紀念日的傍晚，他和妻小盛裝打扮現身街頭等公車，伊正穿白襯衫、西裝背心，兩個女兒則穿著公主裝，一家四口隆重打扮還吸引路人上前攀談，稱讚小孩穿得很漂亮，隨後伊正一家人在下班尖峰時間，和民眾一起搭上公車，準備慶祝紀念日吃大餐。

伊正帶著妻小親民搭公車，對此，經紀人還原當時狀況，表示伊正是去慶祝結婚紀念日，由於台北較不好停車、加上會喝點酒，所以在時間充裕的狀況下，他們都會搭公車。

其實，伊正原本是不婚不生主義，直到遇見鄒琳，改變伊正的人生，小倆口交往一年多，意外發現懷孕，伊正決定要把孩子生下來，並閃電升格當人夫，一路組成一家四口，當爸的伊正也成為標準的「女兒控」，伊正為了女兒學區考量，大手筆砸2千多萬在內湖買房，連車子也換成7人座，伊正噴父愛說，7人座空間比較大，就算停在路邊，小孩也可以在車子裡面走動，滿口爸爸經相當暖心。

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