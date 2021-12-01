日前發現最新的變種病毒株omicron後，也引發韓國金融市場不少騷動。1日，當地證券業者傳出，已有兩家美系投資銀行，出具最新研究報告看衰韓股2022年表現，並率先下修目標價位。

以高盛來說，已把2022年的KOSPI從原估目標價位3700點，下修至3350點，降幅將近一成。

高盛表示，這次調降韓股來年價位，是因為全球總經環境變化所致，而韓企未來獲利成績，將左右KOSPI表現。因此，對韓股的投資建議，是從一開始的加碼買進，降等為一般普普。

至於另一個重量級外資投行摩根士丹利，以大盤下修幅度大於其它股市為由，將未來一年KOSPI目標價位，從先前預估值3250點降至3000點，調降幅度約8%。

2022年對韓股來說，可能不是一個容易過的年。因為，全球記憶體市場預估會走下坡，以及當地央行為抑制大漲的通膨，應該還是會再繼續升息。

另外，預測韓國經濟成長動力可能不再強勁下，澳洲的麥格理證券先按按兵不動，將KOSPI維持在3200點目標價位。

11月30日韓股大跌並失守2900大關，1日早盤交易時反彈，一度在2860.15點左右，上漲21.14點或0.74%。