大陸25歲的相聲演員王九龍（本名王昊楠），是知名相聲社團「德雲社」創辦人郭德綱的外甥，也是社員其中之一，他靠著俊俏外表與高䠷身材獲得一票女粉絲的愛戴。但近日他卻被人拍到隨地小便後拿起零食吃東西的畫面，網友看了都忍不住直呼「太噁心」。

「德雲社」近幾年靠著逗趣又生動的表演功力，加上幾位相聲人氣成員的加持，讓他們受到大批粉絲的喜愛，甚至享有「偶像般」高規格的待遇。但王九龍先前曾為了不讓自己「掉粉」，曾在2年前自稱單身，卻在機場被準備送禮物給他的粉絲們抓到，他大膽帶著演員女友一同現身的畫面，讓不少人痛批「帶著女人挑釁粉絲」，在當時意外造成不小的爭議，沒想到近日王九龍又再次被人發現私下誇張的行徑。

根據大陸狗仔「攝影師劉大錘」的報導，王九龍近日帶著助理與女友外出用餐後，他一走出店門便在街邊的草叢裡小便，還來不及洗手便直接接過助理給的零食，並且直接放進嘴巴中，甚至還舔了一下手指，而這個過程剛好都被路過的人給拍了下來，網友看到後相當驚訝，紛紛表示「太不衛生了」、「路邊便溺這畫面能看嗎」、「看來他很喜歡吃原味雞」、「太噁心了」、「郭德綱怎麼都不管管」、「這樣吃東西沒問題嗎」、「看起來他真的無所謂」再度引發爭議。