日本前首相安倍晉三今天應「影響力論壇」邀請發表演講。安倍強調，對台灣的武力侵犯，無論在地理上或空間上，對日本國土都是重大的危險，日本無法容許該事態的發生。這項認知，北京領導階層，尤其是習近平主席，絕對不能誤判。

安倍說，2049年，北京將慶祝建國百年。在未來將近30年期間，中國在經濟及軍事費用方面，預估每年將有7％的成長。如此一來，中國在經濟及軍事費用的預算，還會比現在高出8倍之多。

他指出，對未來新世代而言，往後30年，對世界史而言都將是最重要及充滿危機的時代。面對中國的行動，我們將面臨其在技術上，更加高度化及複雜的環境，這會讓你我更難分辨，平時與戰時的界線何在？

安倍認為，説到台灣周邊面臨的挑戰，這與尖閣諸島（釣魚台）、先島群島、與那國島等日本的領土、領海所面臨的挑釁沒有兩樣。我們必須超前部署，防範中國從空中、海上、海底不斷進行各種軍事挑釁。

他舉例，在擔任首相，每次與習近平主席見面時，都會提到不要誤判日本防衛釣魚台的決心和意志。「每次都會將日本的意思，明確的向中國傳達。」尖閣諸島（釣魚台）先島群島、與那國島等離島，離台灣不過100公里左右而已。對台灣的武力侵犯，無論在地理上或空間上，對日本國土都是重大的危險，日本無法容許該事態的發生。「台灣有事」，等同於「日本有事」，也可以説是等同於「日美同盟」有事。

安倍強調，中國的確很巨大，而且與世界經濟有密切的關係，如果對台灣採取軍事冒險行動，將對世界經濟帶來極嚴重的影響。換言之，中國本也將遭受重大打擊，得不償失。「採取軍事冒險行動，等同於走向經濟自殺的道路。」