司車和貨車司機酒測值均為0，因肇事地點無路口監視器，肇禍原因還要進一步釐清原因與責任。（民眾提供／盧金足台中傳真）

公車頭撞及聯結車的貨櫃，公車有如撞到銅牆鐵壁一樣，車頭的擋風玻璃全部碎裂。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中客運一輛公車11月30日晚上10時多，行經台中工業區時，疑公車司機開末班車精神不濟，追撞在前方停等紅燈的貨櫃聯結車。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中客運一輛公車11月30日晚上10時多，行經台中工業區時，疑公車司機開末班車精神不濟，追撞在前方停等紅燈的貨櫃聯結車，公車司機被卡在座位上，警消獲獲後，與公車上的一名乘客被救出後幸好都是輕傷，公車司機表示，開到最後一班公車太累了，開到差點睡著沒有注意前方路況，警方酒測公車司機與貨櫃聯結車都無酒駕，因肇事地點無路口監視器，車禍肇事原因與責任還要進一步釐清。

「碰！」昨晚由61歲詹男駕駛的貨櫃聯結車，沿五權西路外側車道往工業區22路方向停等紅燈，不料，忽然貨車遭52歲欒姓公車司機從車後衝撞，公車頭撞及聯結車的貨櫃，公車有如撞到銅牆鐵壁一樣，車頭的擋風玻璃全部碎裂一地，公車司機還因擠壓，困在司機座位。

警消人員獲報後，到場救援時司機的意識清楚，由於這班末班公車上還有一名乘客，立即加派另一輛救護車支援。

正在停等紅燈卻遭撞的貨櫃車駕駛真呼「嚇一大跳！」還想好好停等紅燈怎會有車子撞上來，連他的腳也被夾住了。

警方說，司機與乘客被救出時都是輕傷，受傷送中港澄清醫院救治，均無生命危險，調查該班公車司機，為該路線的最晚末班車，從台中海線要開到台中市區，可能公車路線距離遠，公車司機精神不濟釀禍。

警方指出，司車和貨車司機酒測值均為0，因肇事地點無路口監視器，肇禍原因還要進一步釐清原因與責任。