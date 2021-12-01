民進黨立委高嘉瑜驚傳遭男友林秉樞拘禁、痛毆，也傳出對方握有私密影片，讓她只能隱忍，不過林男昨面對媒體詢問是否施暴，均予以否認。作家御姐愛心疼高嘉瑜處境，也肯定她願意站出來，並說「性愛影片不是世界末日」。

御姐愛昨（30）日在臉書表示，不管政治立場是藍綠白紅，也不管喜歡孤鳥還是群飛，看到高嘉瑜被男友暴打的新聞，希望大家都是為她心疼；無論性別，沒有一個人可以受到這樣的暴力對待，我們應該強烈譴責任何人，利用彼此最信任的親密關係，作為威脅的手段。

如果遇到家暴的情形，御姐愛呼籲，請務必第一次就對外求助，不要容忍、不要姑息，「性愛影片不是世界末日，動物的生殖行為其實人人都差不多，哪有什麼特別的」。

她也提到，高嘉瑜願意站出來承認被家暴絕對是不容易的，高學歷、高努力、高成就、高聲量也高樹敵的女性，如果不是為了保護自己，誰願意面對Shame（恥辱）承認自己這麼脆弱難堪的一面，「她不是不知道，外界會有多少人等著看笑話。」

御姐愛說，請不要讓黨派的差異高過我們關懷的人性，如果能透過受暴者的勇敢，以及我們對她的聲援，讓更多其他在黑暗之中的人敢於逃離暴力陰影，那是多重要也改變他人一生的舉動。

傷勢疑曝光！傳男友握「親密影片」不敢報案 高嘉瑜：我是被害人

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