新北地檢署指揮板橋警分局偵辦立委高嘉瑜遭家暴案，今（1）日警方持拘票、搜索票至板橋馥都飯店拘提林秉樞到案，搜索時驚見房內竟有1名長髮正妹，疑是林的新女友；警方查詢該女身分，確認該名31歲吳姓女子無涉其他刑案，並與本案無關，遂讓吳女續留房間，未帶回訊問。

今天凌晨1時50分，警方二度返回馥都飯店查訪，恰好林秉樞正下樓準備外出，警方立即上前，要求林秉樞出示證件被拒，甚至厲聲質問員警為何盤查他，警方遂出示拘票及搜索票，林秉樞才態度軟化說「我就是本人」。

警方帶同林男回房間時，發現房內另有1名女子，警方依法查詢該女身分後，確認吳女與偵辦案件無關。警方經近2小時搜索，查扣林男手機、IPAD 平板、隨身碟及錄音筆等證物，將林上銬帶回偵辦，目前仍在偵訊中。

林秉樞似乎對檢警行動相當相當老練，警方敲門時，他似乎好整以暇等待，還穿著西裝在房內，一見警察上門，還口氣極差的大喊「你們憑什麼?」不願配合，直到警方出示拘票及搜索票後，才改口「我都配合，可不可以不要上銬」。

但林秉樞似乎都不改「膨風」性格，還嗆說和律師呂秋遠很熟，並當場打電話給他，但是並未有人接聽。

新北地檢表示，經聯繫高嘉瑜後，她於30日晚間20點30分許到地檢署製作筆錄後，檢察官認定林秉樞涉嫌傷害、妨害秘密、私行拘禁、強制等罪犯罪嫌疑重大，有搜索必要，因此在30日22點20分許向法院聲請搜索，法院也於23點25分許核准搜索票。

警方於1日凌晨1時左右，在板橋板橋馥都飯店將林拘提到案，並於飯店及林位於板橋民族路的住所執行搜索，扣得手機、iPad平板電腦、備份用豆腐隨身碟（Qubii）及錄音筆等物品。林秉樞在凌晨4時左右，雙手被上手銬帶回板橋分局偵查隊，面對媒體詢問是否對高嘉瑜、自己母親施暴時，頻頻回答「沒有！」

林秉樞要求夜間停止訊問，警方今天上午將會製作筆錄，再移送地檢署進行後續偵辦。

★《中時新聞網》提醒您：拒絕家暴，尊重身體自主權，請撥打110、113

★反霸凌專線：0800-200-885