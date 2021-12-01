新變種病毒Omicron步步進逼，已快速在多國蔓延，衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男警告，Omicron有可能把疫情打回去年三月，從頭開始，而且對手的戰鬥力比之前強上三倍。更指出Omicron的傳染力有可能是Delta的500倍，呼籲指揮中心趕快收回春節7+7檢疫方案，改回14+0，否則沒守好，國內案例恐怕會破千。

沈政男昨天在臉書表示，新變種病毒Omircon可怕的地方在於再感染與突破性感染，由於它棘蛋白突變的地方有32個，連莫德納執行長都坦言，目前疫苗無法有效對付Omicorn，是非常令人憂心的局面，與其現在再繼續推成人打第三劑、青少年打第二劑，還不如先趕快把春節「7+7」檢疫方案收回來，改回「14+0」，「封鎖國門要先做，再來才是要大家打疫苗啦，怎麼反其道而行？」

沈政男表示，如果「7+7」方案導致邊境沒守好，Omicorn跑進台灣，確診案例有可能會破千，既然如此為什麼還要做「7+7」，難道是把社區當成白老鼠嗎？

沈政男表示，等到案例漏進社區，再來調整防疫措施是一種賭博，就像先前爆發幼兒園群聚感染，仍然不取消內用一樣，賭對了當然防疫鬆綁就推進一些，但如果這次賭錯了，「歹勢，Omicron的傳染力有可能是Delta的500倍」，因此這次的賭注，比先前都大。