台鐵207次列車上午行經大里－福隆站間時，撞上現場施工用的鋼軌樁，車頭擋風玻璃碎裂，列車緊急停下，暫無傳出人員傷亡。台鐵表示，8時52分先以東正線單線雙向行車，路線於9時20分恢復正常。

據悉，事故點附近正在進行邊坡防護工程，而鋼軌樁是用來穩固地基、避免土石滑落用。台鐵指出，尚不清楚是撞到剛拆下來的鋼軌樁，還是未裝上的新品，目前仍在釐清中。另外，PTT上也有網友爆卦，台鐵疑似施工鷹架倒塌，撞擊到行進中的太魯閣207車次，撞擊當下產生不少火花，造成車頭擋風玻璃碎裂，該名網友表示，車頭遭到撞擊後，司機相當氣憤，並痛罵了軌道施工的工班。

台鐵日前接連發生電力設備故障、轉轍器故障、鋼軌斷裂、電車線故障等事件，被質疑螺絲還是沒拴緊，接著又發生鐵道局施工車輛未依照作業規定，差點上演今年4月太魯閣號撞工程車49死翻版，令交通部長王國材震怒。

王國材11月24日才在立法院公開表示，人為疏失無法原諒，若各單位再讓SOP有疏失，一定會撤換主管。