擁有〈日內瓦瑰寶〉美名的「百達翡麗博物館」，至今已創立20週年。她座落於日內瓦，於2001年11月開幕，是備受全球尊崇的鐘錶館藏。百達翡麗博物館開幕至今，已成為日內瓦最出眾的博館和文化焦點之一，收藏非凡，可飽覽500年的鐘錶歷史，故吸引全球訪客親臨，同時也深受在地居民的青睞。

百達翡麗博物館的由來

百達翡麗博物館的由來，要從當時的品牌總監總裁菲臘‧斯特恩（Philippe Stern）開始說起。斯特恩先生早在萌生創立博物館的想法之前，就已經開始蒐集珍藏。他最初收藏以複雜功能款式為主的百達翡麗鐘錶，自1980年起才開始擴大目標，蒐集涵蓋16世紀以來在製錶歷史中留下印記的時計。而日內瓦擅長且工藝超群的琺瑯藝術，他亦開始收藏箇中瑰寶。

品牌總監總裁菲臘‧斯特恩自1980年起，開始擴大蒐集百達翡麗鐘錶。(圖/百達翡麗博物館提供)

日積累月，斯特恩先生建立起當今絕倫超群的鐘錶收藏系列。他並非純粹滿足個人喜好而收藏，而是樂於分享箇中發現的事物，以及自己愛好製錶藝術的情感。他認為，創立博物館既可傳達日內瓦高級製錶的輝煌傳統，亦能使其文化世代流芳，故創館的想法由之而生。

館藏飽覽500年鐘錶藝術 由低至高樓層參觀動線最佳

鐘錶館藏並非由單一品牌獨秀，而是包羅約2500枚鐘錶、珍品、自動機械裝置、微繪琺瑯、肖像、雕刻、寶石鑲崁等，訪客可了解所有傳統與製錶相關的裝飾藝術及意義，並展開一段精美絕倫的歷程，沉浸於日內瓦、瑞士和歐洲500年的鐘錶藝術之中，目睹自1839年以來百達翡麗種種的製錶成果。

三樓是十六至十九世紀中葉的古董鐘錶珍藏，擁有許多形狀千奇百怪的時計。(圖/百達翡麗博物館提供)

館藏共分為二至四樓及G樓，建議從地下樓層開始參觀，繼而前往四樓、三樓及二樓，依次欣賞各層珍藏。G樓展示製錶工作檯與古老製錶工具珍藏，以及鐘錶修復工作坊；四樓則是百達翡麗歷史資料庫及圖書室，包括珍貴的手稿、重現當時的辦公室及工作環境，還有微繪琺瑯肖像與鼻煙盒珍藏；三樓是十六至十九世紀中葉的古董鐘錶珍藏，可見到許多形狀千奇百怪的時計；二樓是1839年至2000年的百達翡麗鐘錶作品，擁有高達1500枚時計。

二樓珍藏了1839年至2000年的百達翡麗鐘錶作品。(圖/百達翡麗博物館提供)

為歡慶20週年發行兩本全新書冊

適逢百達翡麗博物館成立20週年，館方為鐘錶專家和同好特別印製兩本內容詳盡的藏品目錄，包含於2013年出版的百達翡麗鐘錶珍藏，以及2016年出版的古董鐘錶珍藏，但後者目前缺貨，最新加印版將於2023年面世，內容包羅最新購入的藏品資料。每本厚度達百頁，皆以英文版本登場，且為了因應不同需求，有兩本盒裝及獨立單裝本供選購。

百達翡麗博物館舉世聞名。(圖/百達翡麗博物館提供)

這座時計博物館走過20個年頭，非凡的珍藏、背後藝術的意義及輝煌傳統，使其達到舉世聞名的成就，更有「日內瓦瑰寶」美名，讓全世界的鐘錶專家、愛好者及訪客，得以有機會飽覽、深入瞭解鐘錶與相關藝術體現的非凡文化傳統。

百達翡麗博物館

地址：日內瓦1205 Vieux-Grenadiers大街7號

開放時間：

週二至週五下午2時至6時

週六上午10時至下午6時

週日、週一、公共假期休館