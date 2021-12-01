價格不菲的陀飛輪，向來是表迷眼中的夢幻逸品，而能擁有一支寶璣（Breguet)的陀飛輪，更是玩賞腕表的最高境界。為慶祝陀飛輪問市220周年，寶璣（Breguet）推出Classique Tourbillon Extra-Plat Anniversaire 5365腕表，發條盒上有「Anniversaire 1801–2021」慶祝220周年的鐫刻，陀飛輪上方有當年取得發明專利編號「Brevet No 157」字樣，限量35只，藉此向寶璣大師（Abraham-Louis Breguet）致敬。

寶璣為慶祝陀飛輪誕生220周年，推出ClassiqueTourbillon Extra-Plat Anniversaire 5365腕表，限量35只。（Breguet提供）

陀飛輪誕生於1801年，是寶璣大師為了提升計時精準度的重大發明，用於抵銷擺輪和主發條因不平衡所造成的誤差，這項發明提升腕表的層次，讓腕表不僅是計時工具，且是人類智慧與精緻工藝的結晶，很難想像在手機和智能腕表充斥的今日，瑞士鐘表若沒有陀飛輪會是什麼光景，說「陀飛輪拯救了瑞士鐘表業」，一點也不為過。

寶璣為慶祝陀飛輪誕生220周年，推出ClassiqueTourbillon Extra-Plat Anniversaire 5365腕表，限量35只。（Breguet提供）

陀飛輪的製作難度很高，寶璣工坊在1796年至1829年間僅生產了40枚陀飛輪，而寶璣大師畢生也只完成了3枚，放眼當今瑞士鐘表界，有能力打造陀飛輪的工藝大師屈指可數，因此每年6月26日陀飛輪誕生日，各家表廠的製表師傅都會齊聚表廠附近的酒館，捐棄成見、不分彼此，為陀飛輪這項偉大發明舉杯慶賀，感謝寶璣大師的發明。

陀飛輪上刻有「Brevet N° 157」的字樣，是寶璣大師在220年前取得陀飛輪發明專利的編號。（Breguet提供）

今年，寶璣為慶祝陀飛輪問市220周年，推出Classique Tourbillon Extra-Plat Anniversaire 5365腕表，每項零件均為手工裝飾打磨精雕，表盤刻紋採用巴黎釘紋，邊緣外圈為麥穗紋，搭配兩支偏心鏤空的中央藍鋼「寶璣針」指針，4點至6點位置為寶璣60秒陀飛輪，陀飛輪上可見「Brevet No 157」的字樣，為寶璣大師當年拿到陀飛輪發明專利的編號，表橋以藍鋼製作，更添畫龍點睛之妙。

當今鐘表界有能力打造陀飛輪的工藝大師屈指可數，擁有一只陀飛輪表是表迷畢生的夢想。（Breguet提供）

表背也可見到向寶璣大師致敬元素，包括發條盒的「Anniversaire 1801–2021」鐫刻、陀飛輪下表橋的「Brevet No 157 Du 7 Messidor An IX」字樣，以及每只腕表的獨立編號，機芯右方則有寶璣大師在1801年申請陀飛輪專利時所使用的水彩色調。