美股道瓊周二重挫逾600點，市場認為主要原因是聯準會態度轉趨強硬，主席鮑爾（Jerome Powell）打算放棄通膨暫時論的措辭，並預計高通膨狀況將延續至明年中，此外，聯準會也考慮加快縮減購債的腳步，預計在12月的會議上討論相關事項，未來恐引發美股出現震盪。

綜合外媒報導，聯準會在11月中的會議上宣布開始縮減購債，每月資產購買規模將減少150萬美元，預計明年6月結束整個購債計畫，當時聯準會也提到如果經濟前景出現改變，有可能調整縮減購債的腳步，若照鮑爾周二的說法，聯準會將加快速度，可能在明年春天之際就會完成縮減購債。

此外，鮑爾對於通貨膨脹的態度也出現改變，先前他曾多次強調高通膨數據是暫時的，只要等待供應鏈問題解決與需求下降，就能獲得改善，但此次，鮑爾認為情況已有所不同。

鮑爾表示，「目前的通貨膨脹是聯準會2%靈活目標的兩倍多，鑒於它已經持續一段時間，我認為是時候讓這個說法退休，現在是放棄這個詞並嘗試更清楚解釋我們想法的好時機。」

不僅如此，鮑爾也強調，過去使用「暫時性」的用詞，主要考量到供應鏈問題，但商品與勞動力市場供應不足的問題都需要長時間才會獲得解決，預計2022年下半年緩和。