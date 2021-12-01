MOSFET(金屬氧化物半導體場效電晶體)再添新兵！力士(4923)通過櫃買中心上櫃審議，最快可望於明年第一季掛牌上櫃，力士今日在興櫃價最高達90元大關，綜觀目前上市櫃MOSFET概念股杰力(5299)、富鼎(8261)、大中(6435)等價位均在百元以上，尼克森(3317)今則在80元附近震盪，由於MOSFET在產能緊俏下，業界普遍看好至少旺到明年上半年，屆時隨著力士的上櫃，有機會帶動族群一波新比價效應。

以業界狀況來說，MOSFE終端應用普及，包括工業、汽車、消費性電子、通訊領域，對MOSFET皆有不同的效能要求，數量上的需求也日益高漲。目前由於晶圓代工產能緊缺，MOSFET交期普遍延長至26周以上，甚至最長達52周，顯示市場需求強勁，產品報價也逐漸提高。

受惠於電腦PC與筆電NB、智慧型手機等應用領域的客戶展現強勁拉貨動能，帶動力士MOSFET產品成品，以及尚未封裝為MOSFET之半成品的晶圓片Wafer兩大業務展現良好的成長態勢，挹注力士今年前三季稅後淨利達1億元及稅後每股盈餘達4.11元，繳出三率三升，且前三季已經賺贏去年全年。

力士主要研發設計中、低壓RTG專利技術系列MOSFE，客戶包括HP、A華碩(2357)、仁寶(2324)等多家國際PC/NB、網通伺服器、電源供應器等品牌廠商，亦讓力士在這波疫情、5G NR與WiFi6E技術升級所催生的宅經濟及科技產品的轉型，帶動客戶的需求與拉貨力道大幅增加，持續保持良好的訂單能見度。

不僅如此，力士除了RTG專利技術系列MOSFET的消費性電子產品應用的廣度外，也積極開發新一代MOSFET技術，目前已成功切入國際筆電大廠充電變壓器(Adapter)之台灣唯二MOSFET合格供應商，其產品係採用公司歷經3年所開發之ETG專利系列的MOSFET產品，已於今年初開始試量產出貨，明年第三季起將進入正式大規模量產，力士將隨著主要客戶的需求持續增加，帶動新產品出貨比重提高，為營運增添新成長動能。

根據國外研究單位Technavio的最新報告指出，2021年低壓MOSFET市場規模將以年複合成長率超過4%的速度成長，至2025年將達到美金11.8億元，可見除了PC/NB市場外，各式消費性電子如穿戴式設備、耳戴式設備、結合物聯網等便攜式設備將在不久後百花齊放，龐大的市場商機將提供力士良好的業務開拓環境，儘管大馬疫情趨緩且邊境重啟，但消費性電子相關MOSFET供應依舊相當吃緊，以目前力士在手訂單排程已至明年，力士也積極與主要合作晶圓廠製程平台協調擴增投片產能，以及尋找更多全球各地合作的封測廠。